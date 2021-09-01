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الأربعاء، 01-09-2021 02:07 م

مصر.. نشر فيديو اللحظات الأولى بعد انتحار ضابط قتل زوجته

انتحار


الوكيل الإخباري - نشرت وسائل الإعلام المصرية أول فيديو من مكان انتحار موظف قتل زوجته بالرصاص ثم انتحر قفزا من الطابق الخامس في منطقة زهراء مدينة نصر.

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ويظهر في الفيديو تجمع أجهزة الأمن أسفل العقار الذي شهد الحادث، وبجوارهم جثة الزوج المتوفى نتيجة الانتحار قفزًا من الطابق الخامس.

وأشارت التحريات الأولية، أن الموظف المتوفى قتل زوجته رميًا بالرصاص، بسبب خلافات غير معلومة بينهما، ثم انتحر قفزًا من الطابق الخامس بالعقار الذي يقطن به في مدينة نصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثة لرجل في العقد الخامس من العمر توفى نتيجة السقوط من أعلى، وكانت الجثة وسط بركة من الدماء، وانتقلت الشرطة إلى الشقة محل سكنه، حيث تم العثور على جثة زوجته مقتولة بطلق ناري خرطوش داخل الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وانتقلت للمعاينة، وأمرت بتشريح الجثتين، وإجراء الصفة التشريحية لكل منهما، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرحت بدفنهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

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