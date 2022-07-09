السبت 09-07-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 09-07-2022 02:11 م

مصر.. وفاة شاب سقط عليه عجل الأضحية من الدور الثاني

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الوكيل الإخباري - في حادث غريب ونادر توفي شاب مصري اليوم بعدما سقط عليه عجل أضحية وهو يسير في الشارع.

وتعود التفاصيل إلى أن طالباً يبلغ من العمر 15 عامًا، لقي مصرعه في محافظة بني سويف، بصعيد مصر اليوم السبت في أول أيام عيد الأضحى، حيث سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، وتم نقله جثة هامدة إلى المستشفى وفق صحيفة اليوم السابع المصرية.

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وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المستشفى، بوصول طالب يبلغ من العمر 15 عامًا جثة هامدة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف جثة "محمود أ.ح" 15 عامًا، طالب، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.
 
وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء مرور المتوفى بالشارع سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته وتم نقله بمعرفة أهليته إلى المستشفى ، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت باستدعاء مفتش الصحة لاستصدار تصريح الدفن.

 

البيان

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