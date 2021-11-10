الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

صرف رواتب موظفي البريد اليوم

التربية تعمم بشأن ترحيل المواد الدراسية اليوم

الأمن: القاء القبض على المشتكى عليه بالاعتداء على أحد موظفي الديليفري

انخفاض على درجات الحرارة نهاية الاسبوع

اعلان من وزارة المياه بشأن طرح مناقصات جديدة

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

اعتماد فحص (PCR) داخل مركز حدود جابر لجميع القادمين

العمل تدعو العمالة من حملة الجنسية السورية الحصول على تصاريح عمل

وزارة الزراعة تعلن عن بيع ثمار الزيتون في محطة الديسة- تفاصيل

إدارة الأزمات ينفذ تمرينا وهميا في إربد الأربعاء

الأربعاء، 10-11-2021 10:51 ص

مصر.. وفاة 'عروس الدقهلية' التي طعنت نفسها بعد 3 أيام من زواجها

engagment


الوكيل الإخباري - تبدأ الوقعة عندما تلقت الجهات الأمنية المصرية بلاغاً من شاب عمره 27 عاماً، بالعثور على عروسه، 22 سنة، بشقتهما وبها طعنات متفرقة في الجسم، وتم نقلها لمستشفى الجمالية المركزي في حالة خطرة، وفقا للمصري اليوم.

اضافة اعلان

وتبين أن الزوجة بها عدة طعنات تتعدى 20 طعنة متفرقة في البطن واليد والصدر بخلاف جرحى ذبحى بالرقبة، وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لإجراء جراحة عاجلة.

وأكد الزوج في أقواله أن زوجته كانت تعاني من سماع أصوات وإحساسها بأنها متكتفة ولا يستطيع مواقعتها، حيث كانت تصرخ وأكدت أنها تشاهد أشباحا بالمنزل وأن أسرتها طلبت منه إحضار أحد الشيوخ لفحصها والذى أكد أنها «عليها عفريت» ومعمول لها عمل.

وأكد الزوج أن زوجته أصبحت حالتها النفسية سيئة وكانت تبكي باستمرار ويوم الواقعة انتابتها حالة من البكاء والصراخ فخرج من المنزل لإحضار الشيخ مرة ثانية وعاد به بعد فترة، ولكنه عند دخوله المنزل فوجئ بها ملقاة على الأرض وغارقة في الدماء بين الحياة والموت فانهار وتم نقلها للمستشفى لإنقاذها من الموت.

 

انتقل فريق من النيابة العامة المصرية لمنزل الزوجية مكان العثور على الزوجة وتم العثور على سكينين عليهما دماء الزوجة، كما تبين وجود رش ملح بكل مكان وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالكامل وفحص مداخل ومخارج المنزل وتبين وجود بعض الشبابيك مفتوحة.

 

تم التحفظ على الزوج والشيخ المرافق له، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منزل الزوجين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، وأثبتت جميع الأدلة عدم دخول أي شخص للشقة التي تم العثور فيها على الزوجة كما ثبت من تفريغ كاميرات المراقبة بالكامل حول المنزل خروج الزوج لعدة ساعات قبل العثور على زوجته مذبوحة.

ويوم 25 أكتوبر استردت الزوجة وعيها للحظات واعترفت بأنها هي من أحدثت بنفسها تلك الطعنات بسبب رغبتها في التخلص من حياتها وزواجها بعد 3 أيام فقط من زفافها.


وانتقل فريق من النيابة العامة المصرية إلى المستشفى لسماع أقوال الزوجة تفصيليا، وقالت الزوجة إنها يوم الواقعة شعرت باكتئاب شديد وقررت إنهاء حياتها بعدما عاشت 3 أيام في الجحيم على حد قولها.

 

إلا أن حالة الزوجة الصحية تدهورت متأثرة بجراحها حتى وافتها المنية ظهر يوم الثلاثاء، وأعلن والدها أن تشييع جثمان ابنته عقب انتهاء إجراءات وتصاريح الدفن.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
NooseKnot

قصة أم قادت أبناءها الثلاثة إلى حبل المشنقة في مصر

thumbs_b_c_44a93f5ea3932c528f26b4a5c3bdf3ca

شرطة باراجواي تلقي القبض على مشتبه به في مقتل عالم ألماني وابنته

image

خرج لأداء صلاة المغرب.. العثور على شاب سعودي ميتاً قرب منزل والده

شرطة أمريكا

مصرع شخصين بإطلاق نار في أمريكا

b4dadbd1ca925886138bec13

مقتل 20 تلميذا في حريق مدرسة ابتدائية بالنيجر

112021315335170788474

وفاة شاب بسقوط قارمة محل عليه في إربد

أخبار متعلقة
44e9cb9f-20b1-462e-9779-f5d2a65fc13d_16x9_600x338

نطحه ثور.. وفاة رجل خلال مهرجان للركض أمام الثيران في إسبانيا