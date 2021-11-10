مصر.. وفاة 'عروس الدقهلية' التي طعنت نفسها بعد 3 أيام من زواجها

الوكيل الإخباري - تبدأ الوقعة عندما تلقت الجهات الأمنية المصرية بلاغاً من شاب عمره 27 عاماً، بالعثور على عروسه، 22 سنة، بشقتهما وبها طعنات متفرقة في الجسم، وتم نقلها لمستشفى الجمالية المركزي في حالة خطرة، وفقا للمصري اليوم.





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وتبين أن الزوجة بها عدة طعنات تتعدى 20 طعنة متفرقة في البطن واليد والصدر بخلاف جرحى ذبحى بالرقبة، وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لإجراء جراحة عاجلة.





وأكد الزوج في أقواله أن زوجته كانت تعاني من سماع أصوات وإحساسها بأنها متكتفة ولا يستطيع مواقعتها، حيث كانت تصرخ وأكدت أنها تشاهد أشباحا بالمنزل وأن أسرتها طلبت منه إحضار أحد الشيوخ لفحصها والذى أكد أنها «عليها عفريت» ومعمول لها عمل.





وأكد الزوج أن زوجته أصبحت حالتها النفسية سيئة وكانت تبكي باستمرار ويوم الواقعة انتابتها حالة من البكاء والصراخ فخرج من المنزل لإحضار الشيخ مرة ثانية وعاد به بعد فترة، ولكنه عند دخوله المنزل فوجئ بها ملقاة على الأرض وغارقة في الدماء بين الحياة والموت فانهار وتم نقلها للمستشفى لإنقاذها من الموت.

انتقل فريق من النيابة العامة المصرية لمنزل الزوجية مكان العثور على الزوجة وتم العثور على سكينين عليهما دماء الزوجة، كما تبين وجود رش ملح بكل مكان وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالكامل وفحص مداخل ومخارج المنزل وتبين وجود بعض الشبابيك مفتوحة.



تم التحفظ على الزوج والشيخ المرافق له، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منزل الزوجين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، وأثبتت جميع الأدلة عدم دخول أي شخص للشقة التي تم العثور فيها على الزوجة كما ثبت من تفريغ كاميرات المراقبة بالكامل حول المنزل خروج الزوج لعدة ساعات قبل العثور على زوجته مذبوحة.



ويوم 25 أكتوبر استردت الزوجة وعيها للحظات واعترفت بأنها هي من أحدثت بنفسها تلك الطعنات بسبب رغبتها في التخلص من حياتها وزواجها بعد 3 أيام فقط من زفافها.



وانتقل فريق من النيابة العامة المصرية إلى المستشفى لسماع أقوال الزوجة تفصيليا، وقالت الزوجة إنها يوم الواقعة شعرت باكتئاب شديد وقررت إنهاء حياتها بعدما عاشت 3 أيام في الجحيم على حد قولها.

إلا أن حالة الزوجة الصحية تدهورت متأثرة بجراحها حتى وافتها المنية ظهر يوم الثلاثاء، وأعلن والدها أن تشييع جثمان ابنته عقب انتهاء إجراءات وتصاريح الدفن.

المصدر - البيان