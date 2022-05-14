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السبت، 14-05-2022 12:29 م

مغامرة خطيرة تنهي حياة رجل أمام أسرته في اسبانيا

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الوكيل الاخباري- صورت زوجة مذعورة وابنها لحظة وفاة زوجها عندما ألقى بنفسه من فوق جرف، كان الأمر في بدايته مغامرة من قبل الزوج بالنزول في الماء وكانت الزوجة توثق تلك اللحظة ولكن الحظ لم يحالف الزوج في نجاح القفزة في الماء وسقط فوق صخرة انهت حياته.

تُظهر اللقطات المروعة  التي تم تصويرها من قارب الزوج البالغ من العمر 31 عامًا وهو يقفز من الحافة على ارتفاع 100 قدم فوق ساحل مايوركا.

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ولكن بدلاً من الهبوط في البحر ، اصطدم  الباحث المأساوي عن الإثارة نتوءًا صخريًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تبدأ اللقطات بوقوف السائح الهولندي على الجرف في جزيرة بجزر مالغراتس، ويقفز في الهواء من فوق الحافة وبينما يصطدم بالصخرة بسرعة عالية ، يمكن سماع زوجته وهي تصرخ: "يا إلهي".

وبحسب ما ورد تلقى شريك الضحية وابنه مساعدة نفسية بينما كانت السلطات المحلية تبحث عن جثة السائح بقارب إنقاذ وطائرة هليكوبتر وفريق غوص، وبعد بحث طويل ، تم العثور على الجثة في الماء.

 

صدى البلد

 




 

 


 

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