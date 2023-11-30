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الخميس، 30-11-2023 11:37 ص

مقتل امرأة روسية وابنتها بجريمة مروعة في بودروم التركية

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الوكيل الإخباري - عُثر على جثة سيّدة روسية وابنتها، قُتلتا بجريمة وحشية في مدينة بودروم التركية، فيما الشبهات تحوم حول زوجها السابق الذي غادر تركيا مؤخرا.

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وبحسب وسائل إعلام، فقد تم العثور على الجثتين في منطقة منتجع بودروم التركية ملفوفتين بملاءات ومقيدتين.

 

وبحسب المعلومات الواردة، اختفت إيرينا دفيزوفا، التي تعيش في بودروم والمعروفة كوكيل عقارات، وابنتها لعدة أيام، حيث تقدم أقاربها بشكوى عن فقدانها بعد تعذر الاتصال بها وابنتها، كما لاحظ المقربون منها بوجود دماء على الأريكة عند معاينتهم منزلها، فقاموا بإبلاغ شرطة منطقة بودروم.

ونتيجة التحقيقات تم العثور في طريق تافشانبورنو في إيتشملر، حيث تم العثور على جثتين ملفوفتين على منحدر شديد الانحدار بالقرب من الطريق.

وتم إرسال الجثث إلى مؤسسة الطب الشرعي في موغلا لإجراء تشريح أولي.

ومن ناحية أخرى، تشير الشكوك ضد الزوج السابق للمرأة الذي كان على خلاف معها حول حضانة ابنهما حيث كسبت مؤخرا دعوى قضائية بحضانة طفلها.

 

 

لبنان 24

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