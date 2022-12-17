السبت 17-12-2022
الوكيل الاخباري

التربية تصدر الدفعة الرابعة لمكرمة أبناء المعلمين - رابط

إنفلونزا الكلاب تنتشر في أمريكا وبيطريون يدقون ناقوس الخطر

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

صحيفة: الكونغرس يعلن الحرب على المصالح الوطنية الأمريكية

الدفاع المدني يتعامل مع 1133 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ثلوج موسكو تسبب تأخير وإلغاء حوالي 40 رحلة جوية

مواطن يؤدي العمرة عن الشهيد الدلابيح

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويستولي على مركبة

200 مليون دينار صادرات قطاع الاتصالات العام الماضي

مصرع ستة أشخاص بينهم طفل في حريق بمنزل في مينسك

السبت، 17-12-2022 10:28 ص

مقتل رجل بتحطم طائرة ذات محرك واحد قبالة جزيرة كريت

ىاىاىاى


الوكيل الإخباري - لقي رجل حتفه وتم إنقاذ آخر، إثر تحطم طائرة صغيرة ذات محرك واحد في البحر، قبالة الساحل الشمالي لجزيرة كريت يوم الخميس . 

ونقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية عن مصادر من قوات خفر السواحل اليونانية القول، أنهم تمكنوا من إخراج راكبين (32 و62 عاماً).

وأوضحت أن الشاب، وهو مواطن من جنوب إفريقيا، بصحة جيدة، بينما توفي الراكب الأكبر سناً، وهو من إندونيسيا.

وأقلعت الطائرة الصغيرة، التي أفادت تقارير بأنها مسجلة في إندونيسيا، من مطار "إيراكليو" في كريت صباح اليوم، وكانت في طريقها إلى مصر.

وتجري السلطات المحلية تحقيقات حالياً للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

وأصدرت قوات خفر السواحل اليونانية مقطع فيديو لعملية الإنقاذ.

اضافة اعلان

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مصرع ستة أشخاص بينهم طفل في حريق بمنزل في مينسك

PHJYGCCHRL

قتله وحاول رميه في البحر... جريمة 'بشعة' في قطر

image

بريطانيا ..مصرع طفل رابع بعد سقوطه في بحيرة متجلدة

تفسير-حلم-موت-شخص-ميت

'ماتوا في حضن بعض'.. أب يروي مأساة وفاة أبنائه الـ3 في مصر -صورة

download

شاب ينهي حياة والدته بطريقة بشعة في مصر

جثة 2

جريمة مروعة .. مقتل شخص بسبب "إيموجي" على فيسبوك في العراق

أخبار متعلقة
image

بريطانيا ..مصرع طفل رابع بعد سقوطه في بحيرة متجلدة

تفسير-حلم-موت-شخص-ميت

'ماتوا في حضن بعض'.. أب يروي مأساة وفاة أبنائه الـ3 في مصر -صورة

Doc-P-1017737-638059989352608350

مأساة في بلد عربي: دفنوا أحياء وهذا ما حصل

192233Image1

وفاة عروسين مصريين بعد يومين من زواجهما

image (1)

حادث سير مروع يودي بحياة 7 أشخاص من أسرة واحدة في السعودية

2050559

مصرع أرجنتينية في إيطاليا بسبب «سيلفي»!