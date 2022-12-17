مقتل رجل بتحطم طائرة ذات محرك واحد قبالة جزيرة كريت

الوكيل الإخباري - لقي رجل حتفه وتم إنقاذ آخر، إثر تحطم طائرة صغيرة ذات محرك واحد في البحر، قبالة الساحل الشمالي لجزيرة كريت يوم الخميس .



ونقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية عن مصادر من قوات خفر السواحل اليونانية القول، أنهم تمكنوا من إخراج راكبين (32 و62 عاماً).



وأوضحت أن الشاب، وهو مواطن من جنوب إفريقيا، بصحة جيدة، بينما توفي الراكب الأكبر سناً، وهو من إندونيسيا.



وأقلعت الطائرة الصغيرة، التي أفادت تقارير بأنها مسجلة في إندونيسيا، من مطار "إيراكليو" في كريت صباح اليوم، وكانت في طريقها إلى مصر.



وتجري السلطات المحلية تحقيقات حالياً للوقوف على أسباب وقوع الحادث.



وأصدرت قوات خفر السواحل اليونانية مقطع فيديو لعملية الإنقاذ.

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