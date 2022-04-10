الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء: تصوير ونشر مساعدات الأيتام والفقراء لا يجوز

" بالسلامة سيدنا " يتصدر تويتر في المملكة

أسعار الذهب محليا

التضخم في المدن المصرية يرتفع إلى 10.5% في مارس

فرنسا: محاولات عزل روسيا ستعجّل تراجع الدولار أمام الروبل واليوان

استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت

مركز غاماليا يعلن عن وجود جهاز اختبار المناعة بعد تعاطي اللقاح الأنفي

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم الأحد

السير: 245 حادثا وقع في عمان خلال 24 ساعة الماضية

فورين بوليسي: هذه قصة هبوط الروبل الروسي وصعوده

الأحد، 10-04-2022 09:56 ص

مقتل شاب في مشاجرة دموية أثناء صلاة التراويح في مصر

607988da4c59b75d4b7017cf


الوكيل الإخباري - شهدت قرية طنبدي بالمنوفية في مصر حادثا مأساويا عقب مقتل شاب وإصابة شقيقه وابن عمه، في مشاجرة بالأسلحة النارية أمام مسجد المنوفية، ونقل المصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقال مصدر بالقرية لموقع "مصراوي"، إن المتهم، أطلق النار على أبناء عمومته بسبب خلافات النسب، وذلك في مشاجرة مع بداية صلاة العشاء وتطورت لإطلاق نار أثناء صلاة التراويح.

اضافة اعلان


وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع "حاتم.خ" بطلقات نارية توفى على إثرها في الحال ووصل مستشفى شبين الكوم التعليمي جثة هامدة، كما أصيب شقيقه "شعبان" بطلقات نارية وحالته خطرة ويخضع لعمليات جراحية بذات المستشفى، وذلك أمام المسجد البحري بالقرية.


والمتهم يُدعى "سعيد ح.ا" أمين شرطة أطلق النار على أبناء عمومته بسبب خلافات النسب، وذلك في مشاجرة مع بداية صلاة العشاء وتطورت لإطلاق نار أثناء صلاة التراويح.


من جانبها، فرضت الشرطة كردون أمني بالقرية مع تمركز سيارة إسعاف وإطفاء لمنع تجدد الاشتباكات، وحررت محضرًا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها قررت عرض جثة القتيل على الطب الشرعي.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

وفاة امرأة بحريق منزل في بريطانيا

159111466182729200

الامن العام : العثور على حدث متوفياً داخل بئر

image (3)

فرنسا..مراهقان قتلا رفيقتهما ورمياها في النهر

main_image5ea19cb0ccff2

يطلق النار على طفل منعا للضوضاء في مصر

6250cd594236044e47438e32

مقتل فتاة أمريكية وإصابة اثنين في إطلاق نار خارج مدرسة بنيويورك

بيتزا-1649472328

بيتزا مجمدة تنهي حياة طفلين وتنشر أمراضاً خطيرة في فرنسا

أخبار متعلقة
6250cd594236044e47438e32

مقتل فتاة أمريكية وإصابة اثنين في إطلاق نار خارج مدرسة بنيويورك