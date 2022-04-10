مقتل شاب في مشاجرة دموية أثناء صلاة التراويح في مصر

الوكيل الإخباري - شهدت قرية طنبدي بالمنوفية في مصر حادثا مأساويا عقب مقتل شاب وإصابة شقيقه وابن عمه، في مشاجرة بالأسلحة النارية أمام مسجد المنوفية، ونقل المصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.



وقال مصدر بالقرية لموقع "مصراوي"، إن المتهم، أطلق النار على أبناء عمومته بسبب خلافات النسب، وذلك في مشاجرة مع بداية صلاة العشاء وتطورت لإطلاق نار أثناء صلاة التراويح.

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وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع "حاتم.خ" بطلقات نارية توفى على إثرها في الحال ووصل مستشفى شبين الكوم التعليمي جثة هامدة، كما أصيب شقيقه "شعبان" بطلقات نارية وحالته خطرة ويخضع لعمليات جراحية بذات المستشفى، وذلك أمام المسجد البحري بالقرية.



والمتهم يُدعى "سعيد ح.ا" أمين شرطة أطلق النار على أبناء عمومته بسبب خلافات النسب، وذلك في مشاجرة مع بداية صلاة العشاء وتطورت لإطلاق نار أثناء صلاة التراويح.



من جانبها، فرضت الشرطة كردون أمني بالقرية مع تمركز سيارة إسعاف وإطفاء لمنع تجدد الاشتباكات، وحررت محضرًا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها قررت عرض جثة القتيل على الطب الشرعي.

البيان

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