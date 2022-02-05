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السبت، 05-02-2022 10:10 ص

مقتل شخص وفقدان اثنين بعد غرق قارب صيد في القناة الإنجليزية

مقتل-شخص-وفقدان-اثنين-بعد-غرق-قارب-صيد-في-القناة (1)


الوكيل الإخباري - أعلنت البحرية الفرنسية، يوم جمعة، أن قارب صيد انقلب في القناة الإنجليزية بالقرب من لو هافر أمس، ما أسفر عن وفاة أحد أفراد الطاقم وفقدان اثنين آخرين.

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وجرى إطلاق صافرة الإنذار مساء أمس من جانب قارب صيد آخر كان قد صدم المركبة التي انقلبت على بعد نحو 12 ميلاً بحرياً (22.2 كيلومتراً) من لوهافر.

وحددت مروحية وسفن إنقاذ وقوارب صيد أخرى موقع الحادث.

 

غير أنه عندما حاول الغواصون الذين كانت تحملهم مروحية الوصول إلى القارب المنقلب، غرق.


ثم اكتشف رجال الانقاذ جثة أحد أفراد الطاقم طافية في البحر.

 

وأصيب أحد رجال الإنقاذ خلال العملية.

 

البيان 

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