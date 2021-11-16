مقتل عامل سكة حديد وإصابة آخرين في حادث قطار بأثينا

الوكيل الإخباري - لقي عامل سكة حديد حتفه في حادث وقع اليوم الثلاثاء بسبب عربة صيانة في قطار "لايت ريل 1" المزدحم بأثينا.



وأعلن رئيس سكك حديد أثينا، نيكوس تشيريتاس، عبر التلفزيون الحكومي اليوناني، إصابة عاملين آخرين في الحادث الذي وقع عندما تعطلت مكابح العربة التي كانت تُستخدم في أعمال الصيانة .

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وأدى تعطل المكابح إلى انطلاق العربة لعدة كيلومترات، بدون سيطرة. وفي النهاية، استخدم الفنيون قطارا آخر على نفس المسار لإيقاف العربة.

وأدى ذلك إلى حدوث تصادم عنيف ولكن خاضع للتحكم، بحسب ما أوضحه التلفزيون الرسمي. وأفادت تقارير بأن الضحية قفز من العربة قبل وقت قصير من وقوع الاصطدام.





وورد في تقرير التلفزيون الرسمي أن السلطات فتحت تحقيقا بشأن الحادث.



يذكر أن خط قطار "لايت ريل 1" يستخدم من جانب الملايين من السكان والسائحين في أثينا.

المصدر - البيان