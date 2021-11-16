الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة تعلن إدراج مواد جديدة ضمن المواد المخدرة

وزير التربية : نعتزم تطوير التعليم المهني وتحفيز الطلبة للالتحاق به

ولي العهد يطلع الأمير الحسن والأميرة سمية على برامج جامعة الحسين

الملك يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة

تعليمات للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية

رئيس الوزراء يفوض صلاحيات لوزير الاعلام

توقيف موظف بالعمل وأحد سماسرة التصاريح

الأشغال تباشر العمل على اعادة تاهيل طريق مدرسة عين جملا في جرش

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية بتشكيل مجلس أمناء تطوير الاراضي المجاورة للمغطس - اسماء

الثلاثاء، 16-11-2021 01:03 م

مقتل عامل سكة حديد وإصابة آخرين في حادث قطار بأثينا

image (5)


الوكيل الإخباري - لقي عامل سكة حديد حتفه في حادث وقع اليوم الثلاثاء بسبب عربة صيانة في قطار "لايت ريل 1" المزدحم بأثينا.

وأعلن رئيس سكك حديد أثينا، نيكوس تشيريتاس، عبر التلفزيون الحكومي اليوناني، إصابة عاملين آخرين في الحادث الذي وقع عندما تعطلت مكابح العربة التي كانت تُستخدم في أعمال الصيانة .

اضافة اعلان

 

وأدى تعطل المكابح إلى انطلاق العربة لعدة كيلومترات، بدون سيطرة. وفي النهاية، استخدم الفنيون قطارا آخر على نفس المسار لإيقاف العربة.

 

وأدى ذلك إلى حدوث تصادم عنيف ولكن خاضع للتحكم، بحسب ما أوضحه التلفزيون الرسمي. وأفادت تقارير بأن الضحية قفز من العربة قبل وقت قصير من وقوع الاصطدام.

وورد في تقرير التلفزيون الرسمي أن السلطات فتحت تحقيقا بشأن الحادث.


يذكر أن خط قطار "لايت ريل 1" يستخدم من جانب الملايين من السكان والسائحين في أثينا.

 

المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
سير لوغو

تدهور شاحنة في منطقة بيادر وادي السير - صورة

القبض على شخص - (تعبيرية)

شاهد... القبض على سفاح الجيزة بعد قتله 4 أشخاص ودفن جثثهم في مصر

medium_2021-11-16-50947f0f57

سكب مادة حارقة على طليقته وطفلتها في السعودية

مسدس

مواطن يطلق النار على آخر ثم يصيب نفسه في البادية الجنوبية

شرطة أمريكا

نيويورك.. انتحار ضابط شرطة داخل سيارته

11202113155732463577781

وفاة سيدة و 4 اصابات بحادث سير في اربد

أخبار متعلقة
سير لوغو

حادث بين 3 مركبات على طريق المطار - صورة

11202110122121247119433

اصابات اثر حادث سير على طريق اربد عمان

image

وفاة شخصين وإصابة 17 بحادث تصادم على طريق مكة جدة

49274017-0-image-a-28_1634447628677

أمريكا .. سيارات في الهواء بعد اصطدام عنيف بين قطار وشاحنة - فيديو

10202115233327677720622

وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم في معان

ححححح

إصابتان إثر حادث سير على طريق إربد الزرقاء