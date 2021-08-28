مقتل نورزان يفجر غضبا بمواقع التواصل الاجتماعي في العراق - صورة

الوكيل الإخباري - اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في العراق الحزن والغضب على مقتل الشابة نورزان الشمري البالغة 20 عاماً في منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، والذي أثار موجات واسعة من الغضب في الشارع العراقي، لهول الجريمة التي تعرضت لها الشمري، وسط مطالبات بسرعة إلقاء القبض على الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بحقهم.



وبحسب "سكاي نيوز عربية" فأن نورزان التي تعمل في محل للمعجنات، تعرضت وهي في طريق عودتها للمنزل، لاعتداء من قبل 3 رجال قاموا بطعنها بالسكاكين.

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وكشفت وزارة الداخلية العراقية، على لسان اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني، تفاصيل أولية حول مقتل نورزان.



وبحسب المسؤول العراقي فإن :"الجريمة نفذت من قبل 3 أشخاص بآلة حادة، سكين، حيث كانوا يرتدون غطاء رأس خلال تنفيذهم الجريمة".



وبانتظار تقرير الطب العدلي، وجرى تدوين أقوال الشاهد والمدعي بالحق الشخصي والتي هي والدتها".



فيما تحدثت صفحات وشبكات اجتماعية، عن أن بعض أقارب الفتاة المغدورة، ربما هم المتورطون في جريمة قتلها على خلفية مشكلات عائلية.



وتحول وسم حق نورزان ضحية التحرش" لحملة محمومة تجتاح صفحات المواقع الاجتماعية العراقية، وضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية، لانصاف المرأة ووضع حد لجرائم القتل والتحرش، وممارسات الابتزاز وامتهان الكرامة بحقها.





المصدر - البيان