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الثلاثاء، 14-12-2021 11:03 ص

مقتل 4 أشخاص في حادث سير مروع في فرنسا

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الوكيل الإخباري -  لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث سير مروع وقع على طريق رئيسي في وسط فرنسا.

وأعلنت وزارة النقل الفرنسية يوم الاثنين أن مركبة رصف كانت تعمل على طريق إيه 20 بالقرب من منطقة نيسبولس مساء يوم الأحد عندما صدمتها سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص.

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وقالت الوزارة الفرنسية في بيان عزاء إن الحادث، الذي لم يتحدد سببه بعد، هو تذكير لتوخي الحذر بشدة على الطرق.

 

وبحسب تقارير إعلامية، انزلقت السيارة أسفل مركبة الرصف وسط الضباب. واشتعلت النيران في كلتا السيارتين.

ولم يكن هناك مفر أمام ركاب السيارة الثلاثة ولا سائق مركبة الرصف، حيث حوصروا داخل المركبتين.

المصدر - البيان 

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