موسكو .. مصرع شخصين أحدهما طفل بانفجار في مبنى سكني

الوكيل الإخباري - لقي شخصان أحدهما طفل مصرعهما وأصيب طفل آخر بجروح جراء انفجار وقع داخل شقة شمال غربي العاصمة الروسية حسبما أفادت النيابة العامة بموسكو.



وفي تصريحات صحفية أشارت المتحدثة باسم النيابة العامة لودميلا نيفيودوفا إلى أن الطفل البالغ من العمر 14 عاما توفي في مكان الحادث وأصيب طفل آخر بجروح. فيما توفي رجل في طريقه إلى المستشفى متأثرا بجراحه.

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ولم توضح المتحدثة طبيعة الانفجار، فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر لها أن الحديث يدور عن انفجار صاعق قنبلة يدوية الصنع.



وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات في موسكو يوليا إيفانوفا إن ملفا جنائيا تم فتحه بتهمتي "التسبب بالموت نتيجة الإهمال" و"الاتجار غير المشروع بأسلحة".

وذكرت إيفانوفا أن المحققين يعتقدون أن أحد الطفلين جلب العبوة الناسفة إلى الشقة قبل وقت وجيز من حدوث الانفجار.



وأضافت أن امرأة كانت هي الأخرى داخل الشقة أثناء الحادث ولم تصب بأذى، أما الطفل المصاب بجروح ناجمة عن شظايا فتم نقله إلى المستشفى وحالته خطرة.

من جانبها أكدت شركة موسكو للغاز ("موسغاز") أن سبب الحادث لم يكن تسرب الغاز الطبيعي.

المصدر : روسيا اليوم