الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 01:53 م

نجاة 9 طالبات سعوديات من الموت المحقق عند عودتهن من الجامعة - صورة

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الوكيل الإخباري - أنقذت العناية الإلهية تسع طالبات سعوديات من موت محقق عندما وقع حادث مروري  يوم الاربعاء، أثناء عودتهن من جامعة المجمعة إلى مقر سكنهم بروضة سدير بمحافظة المجمعة السعودية.

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وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية،أثناء سير الباص وبالقرب من أحد المنعطفات بمدينة جلاجل بمحافظة المجمعة  بمنطقة الرياض انحرف الباص ثم ارتطم بعمود إنارة في منتصف الطريق واتجه نحو الطريق المعاكس ولكن إرادة الله توقف الباص على الحاجز الخرساني على جانب الطريق الذي ساهم بعد الله في منع الانقلاب والسقوط في أسفل الوادي.

 

وقد نتج عن الحادث كدمات بسيطة لبعض الطالبات وسلامة السائق والبقية، هذا وقد باشرت الجهات الأمنية وقوع الحادث في السعودية .

 



المصدر - البيان

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