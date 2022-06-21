والد ضحية جريمة المنصورة يضع شرطاً لإقامة بيت العزاء

الوكيل الإخباري-كشف أشرف عبدالقادر والد الطالبة نيرة عبدالقادر التي ذبحها زميلها أمام جامعة المنصورة في مصر، تفاصيل جديدة عن الجريمة.



وقال والد الضحية: "أنا مش هاعمل عزاء غير لما يتحاكم على جريمته، مش عامل عزاء والله، مش هاخد عزاء بنتي دلوقتي، هاعمل عزاء يوم يتحكم عليه، هقدر ساعتها أخد حقها، أخد عزاءها إزاي ودمها لسه مبردش"، وفقا لموقع مصراوي.

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وكان أهالي منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، شيعوا مساء أمس الإثنين، جثمان الطالبة نيرة عبدالقادر من مسجد الروضة بمنطقة الشعبية، إلى مقابر العائلة بالمدينة.



وكشف: "الولد بيحبها بقاله سنتين، وجالي وقولتله يا ابني هي مش عايزة، هي مش عايزة تتجوز دلوقتي خالص، لا أنت ولا غيرك، هي بتدور على مصلحتها ومستقبلها، وروحت بيت أهله عشان أشتكي ليهم، قالوا لي أنت عايز تجوز بنتك ليه؟ قولتلهم لأ، دة اللي عامل لينا مصايب، والناس شاهدة على الموضوع دة، وعملت له كذا محضر، وفي الآخر يدبحها كدة".



وأوضح والد نيرة: "عملت له محضر في شرطة الانترنت، عشان كان فاضحنا، عملت محضر في قسم أول، عملت المحضر يوم 13 أبريل اللي فات، عملت المحضر عشان كان بينشر صور ومبهدلنا آخر بهدلة، ومعرفش إنه مرقد لها، بيقولهم في النيابة ساعة ما اعترف أنا ناوي أقتلها من شهر رمضان، يعني ناوي يقتلها من شهر رمضان".



وعن صحة ما قالته رئيس قسم اللغات الشرقية في جامعة المنصورة بشأن تفوق المتهم بقتل ابنته، قال أشرف عبدالقادر: الغريب إنه ذكي جدا ومشغل ذكائه علينا احنا، بهدلها آخر بهدلة".



وعن صحة خطبة ابنته من شخص آخر، وهو ما آثار استياء المتهم، قال والد نيرة: "ولا هتتجوز خالص، لا اتخطبت ولا كانت ناوية تتخطب، كل ما يتقدم لها حد تقولي يا بابا أنا بدور على مستقبلي، مش عايزة أتجوز وأقعد في البيت".



وعن الفيديو المنتشر لوالدة المتهم بشأن إقامة فرح لخطبة نيرة من شخص آخر، قال أشرف: "ولا عملنا فرح ولا حاجة، يعني هنخطبها ونداري، اتقدم لها معاون مباحث في القاهرة، واتقدم لها معد تلفزيوني وقالت له لأ".



وأكمل: "المتهم في حي أول، وأنا في حي تاني، هو في شرق البلد، وأنا في غربها، المعرفة جت في الجامعة".



وكانت مدينة المنصورة، شهدت جريمة بشعة صباح أمس، بعدما قام طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته بسكين وذبحها قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.



البيان

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