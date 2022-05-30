وزير النقل يؤكد أهمية زيادة التدفق السلعي بين الأردن والسعودية

الوكيل الاخباري - أكد وزير النقل، المهندس وجيه عزايزة، ضرورة تسهيل الإجراءات المتبعة على المعابر الحدودية بين الأردن والسعودية، وتذليل أي عقبات ومشاكل قد تواجه عملية نقل البضائع بين البلدين الشقيقين.



وقال عزايزة، خلال افتتاحه أعمال اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السعودية المشتركة للنقل البري في عمان اليوم الاثنين، إن العلاقات الأردنية السعودية علاقات تاريخية راسخة ومتجذرة في مختلف المجالات، خاصة في مجال النقل بأنماطه المختلفة، مؤكدا أهمية زيادة حركة النقل والتجارة وانسياب البضائع لكلا الطرفين.

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