السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي: تفعيل الهوية الرقمية على سند ليس إجباريا

العلاوين للوكيل: تعبئة 850 ألف أسطوانة غاز خلال المنخفض دون انقطاع

الضمان: تخصيص راتب للمتوفين بكورونا من الكوادر الصحية

رئيس الأرجنتين: عدم موافقة أوروبا على "سبوتنيك- V" خطأ تمليه دوافع سياسية

الديوان الملكي يهنىء بعيد ميلاد الملك الستين

بالرغم من الانزلاقات.. ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

حجاوي: منخفض الخير سوف يقلل عدد إصابات كورونا ومدة الموجة

شكاوى من تأخر نتائج فحوصات كورونا.. والصحة توضح

السير: 179 حادثاً مروريا خلال 24 ساعة

قرصنة منصة عملات مشفرة بمبلغ 80 مليون دولار

السبت، 29-01-2022 10:34 ص

وفاة أب وإصابة ابنته بعد أن قفزا من النافذة هربا من النيران في مصر

czo4MjoiaHR0cHM6Ly93d3cudHVya2V5YWxhYW4ubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzAxL2ltYWdlLTExLWUxNjQzMzg4NjU1NTgwLmpwZyI7


الوكيل الإخباري - أقدم أب في مصر على خطوة جريئة كلَّفته حياته لكنها أنقذت ابنته من الموت المحقق.

اضافة اعلان


أن الأب قفز من النافذة بابنته محاولاً الهرب بها من النيران التي اشتعلت بشقتهما بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة.

 

وكان الأهالي قد وضعوا لهما الوسائد على الأرض لحمايتهما من الارتطام، إلا أن الأب لقي مصرعه على الفور وأصيبت ابنته.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبيَّن أن النيران اشتعلت بشقة بالطابق الخامس بسبب ماس كهربائي في ثلاجة.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120222981842210098178

بالرغم من الانزلاقات.. ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

2020-12-23_06-03-37_791786-441x320

باريس.. جثة طفل داخل حقيبة وسط القمامة والشرطة تعتقل الأم

Screenshot-2022-01-28-at-17.36.56-730x438

محاكمة عصابة مسلحة بعد سرقتها مجوهرات قيمتها 113 مليون يورو في ألمانيا

25867ec0-d86e-4584-a072-7342d52c6a44

السير: 179 حادثاً مروريا خلال 24 ساعة

986

حكم صادم في قضية شاب سوري ضربوه حتى الموت في تركيا

image (12)

مصر.. مصرع ربة منزل وابنتها داخل شقة بسبب بخار الماء

أخبار متعلقة
image (12)

مصر.. مصرع ربة منزل وابنتها داخل شقة بسبب بخار الماء

1323572_0

ربطته بالحبال أثناء نومه .. زوجة مصرية تتفنن في تعذيب زوجها

160883

مصر..سيدة تخدر أبناءها وتلقيهم في المقابر

image

عائلة ذهبت لتشييع جنازة فعادت جثثاً هامدة في مصر

image (10)

في حادث متكرر .. مصرع عروسين مصريين يوم الصباحية

image

التفاصيل الكاملة حول مقتل بطلة العالم لكرة السرعة في مصر