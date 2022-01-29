وفاة أب وإصابة ابنته بعد أن قفزا من النافذة هربا من النيران في مصر

الوكيل الإخباري - أقدم أب في مصر على خطوة جريئة كلَّفته حياته لكنها أنقذت ابنته من الموت المحقق.

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أن الأب قفز من النافذة بابنته محاولاً الهرب بها من النيران التي اشتعلت بشقتهما بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة.

وكان الأهالي قد وضعوا لهما الوسائد على الأرض لحمايتهما من الارتطام، إلا أن الأب لقي مصرعه على الفور وأصيبت ابنته.





وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبيَّن أن النيران اشتعلت بشقة بالطابق الخامس بسبب ماس كهربائي في ثلاجة.



وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



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