وفاة ثلاثة أشخاص خلال عرض للثيران في اسبانيا

الوكيل الإخباري-قُتل ثلاثة أشخاص في الساعات الأخيرة في إسبانيا، بينهم سائح فرنسي، جراء تعرضهم للنطح خلال مشاهدة فعاليات إطلاق الثيران بمنطقة فالنسيا جنوب شرق البلاد، على ما أفادت هيئات الإغاثة الأربعاء.



وقضى اثنان من الضحايا الثلاث، وهما في سن 50 عاما و56، بعد إصابتهما بجروح بالغة الثلاثاء جراء النطح من الثيران في ضاحية فالنسيا حيث تُنظم سنويا فعاليات إطلاق الثيران ضمن احتفالات تحمل اسم "بوس ال كارير".

اضافة اعلان



أما الثالث، وهو سائح فرنسي ستيني، فقد نُقل إلى المستشفى جراء إصابة بالغة في الثامن من يوليو بعد تعرضه للنطح في قرية قرب أليكانتي. وقد فارق الحياة الاثنين، وفق ناطق باسم هيئات الإغاثة.



وكثيرا ما تتسبب فعاليات إطلاق الثيران، وهو تقليد منتشر في إسبانيا خصوصا خلال الصيف حين تحتفل مناطق عدة بأعياد شفعائها، بسقوط ضحايا في البلاد، رغم اعتماد بروتوكولات من شأنها تفادي مثل هذا النوع من الحوادث.



وهذا العام، تعرض خمسة أشخاص للنطح خلال هذه الاحتفالات التي انتهت في 14 يوليو، لكن إصاباتهم كانت طفيفة.



البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة