الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الخميس، 21-07-2022 02:19 م

وفاة ثلاثة أشخاص خلال عرض للثيران في اسبانيا

image (2)


الوكيل الإخباري-قُتل ثلاثة أشخاص في الساعات الأخيرة في إسبانيا، بينهم سائح فرنسي، جراء تعرضهم للنطح خلال مشاهدة فعاليات إطلاق الثيران بمنطقة فالنسيا جنوب شرق البلاد، على ما أفادت هيئات الإغاثة الأربعاء.

وقضى اثنان من الضحايا الثلاث، وهما في سن 50 عاما و56، بعد إصابتهما بجروح بالغة الثلاثاء جراء النطح من الثيران في ضاحية فالنسيا حيث تُنظم سنويا فعاليات إطلاق الثيران ضمن احتفالات تحمل اسم "بوس ال كارير".

اضافة اعلان


أما الثالث، وهو سائح فرنسي ستيني، فقد نُقل إلى المستشفى جراء إصابة بالغة في الثامن من يوليو بعد تعرضه للنطح في قرية قرب أليكانتي. وقد فارق الحياة الاثنين، وفق ناطق باسم هيئات الإغاثة.


وكثيرا ما تتسبب فعاليات إطلاق الثيران، وهو تقليد منتشر في إسبانيا خصوصا خلال الصيف حين تحتفل مناطق عدة بأعياد شفعائها، بسقوط ضحايا في البلاد، رغم اعتماد بروتوكولات من شأنها تفادي مثل هذا النوع من الحوادث.


وهذا العام، تعرض خمسة أشخاص للنطح خلال هذه الاحتفالات التي انتهت في 14 يوليو، لكن إصاباتهم كانت طفيفة.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202225161331299566223

صعقة كهربائية تنهي حياة خمسيني

قر

شاهد.. قرد يهاجم طفلة ويلحق بها إصابات خطيرة في روسيا

لبنان ٤

جريمة بشعة .. قتل شاب ضربا حتى الموت في لبنان

ق

بالفيديو.. النيران تحاصر ركاب قطار فوق النهر في أمريكا

download

الكويت .. شخص يقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما

شرطة مصر

مصر.. نجل لاعب سابق في الزمالك يقتل والدته ويلحق بوالده وجدته بإصابات خطيرة

أخبار متعلقة
2022_6_13_11_54_44_497

مصر.. شاب يقتل شقيقه ليلة العيد