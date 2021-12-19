وفاة شاب مصري دهساً في الكويت بعد نجاته من حادث مماثل في مصر

الوكيل الإخباري - توفي شاب مصري من مواليد 1992 متأثراً بحادث دهس تعرض له، وسجلت قضية في مخفر شرطة الأندلس "دهس ووفاة" في الكويت .



وكشف أحد أقارب الوافد ان شقيقه وبعد ان فقده منذ أمس اتصل بهاتف شقيقه واذ بأحد رجال مخفر شرطة الأندلس يرد على الهاتف ويطلب منه مراجعة الادلة الجنائية ليخطره بأن الشاب "شقيقه" توفي في حادث سير ، وفقا لصحيفة الأنباء.





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واضاف : إن الشاب المتوفى قد عاد إلى الكويت قبل شهرين حيث نزل في إجازة للزواج ولكنه تعرض لحادث أصيب على اثره بكسر في الساق فأرجأ مشروع الزواج وعاد الى عمله في الكويت وبعد نحو شهرين من عودته من موطنه توفي أمس في الكويت .



المصدر - البيان