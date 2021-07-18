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الأحد، 18-07-2021 04:48 م

وفاة مصري أراد إنقاذ شخص وقع في حفرة الصرف الصحي - صورة

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الوكيل الإخباري - عمت قرية فرسيس التابعة لمركز زفتي في محافظة الغربية مشاعر الحزن على وفاة عمرو عاطف الصاوي "شهيد الشهامة" الذي لقي مصرعه عقب مشاهدته لشاب سقط في بيارة صرف صحي ومحاولته إنقاذه فنجا الشاب الذي سقط أولاً واثنين آخرين حاولا إنقاذه ولو يفلح هو في النجاة نتيجة الاختناق.

ويؤكد أحد شباب القرية أن مشروع الصرف الصحي في القرية مستمر العمل فيه منذ أكثر من 4 سنوات، وأن تلك البيارة كانت مفتوحة، وسقط فيها أحد الأشخاص الثلاثة المصابين، وعندما شاهده عمرو الصاوي، وهو صاحب أحد المحلات المجاورة للبيارة هرع إلى انقاذه، ولكن البيارة عميقة جداً مما أدى إلى اختناقه، فهرع شابين آخرين لإنقاذ الشاب الأول وبالفعل نجا الشاب الأول والشابين الآخرين، بينما دفع الصاوي حياته ثمنا لشهامته.

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وأكد الشاب أن القرية قضت يوم حزن على الشهيد عمرو وأبناء القرية الثلاثة الذين تم نقلهم إلى المستشفى يعانون من آثار الاختناق نتيجة السقوط في بيارة الصرف الصحي، مطالبًا بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي وتغطية جميع البيارات المفتوحة حتى لا تكون مصيدة لآخرين من أبناء القرية.


وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مركز شرطة زفتي بإبلاغ أهالي قرية فرسيس التابعة للمركز بمصرع شاب وإصابة 3 شباب آخرين بالاختناق.


وانتقل ضباط مباحث المركز وتبين من الانتقال والفحص مصرع «عمرو عاطف الصاوي» 36 سنة، وإصابة الآخرين بالاختناق نتيجة سقوط أحدهم في بيارة صرف صحي ومحاولة الآخرين انقاذه.


تم نقل المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى، وإيداع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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