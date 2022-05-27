الجمعة 27-05-2022
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السفير السعودي يعزي بوفاة والد الملكة
حشود جماهيرية كبيرة تشارك بفعاليات مهرجان الاستقلال بإربد
الفايز يعزي بوفاة والد الملكة
عائلة آل الياسين تنعى الطبيب الدكتور فيصل الياسين والد الملكة
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زين تنعى والد جلالة الملكة رانيا العبدالله
مسيرة ضخمة للدراجات النارية تنطلق من زين وصولاً إلى ميدان الراية
بحضور الآلاف من المواطنين .. زين تقيم احتفالاً ضخماً وتبهج الأردنيين بالاستقلال
بيان صادر عن إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال
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كورونا
دراسة توضح علاقة تلوث الهواء بأعراض كورونا
الخريف المقبل.. الصحة الفرنسية توصي بجرعة منشطة من لقاح كورونا للمعرضين للخطر
منظمة الصحة العالمية.. سيناريو كورونا لن يتكرر مع جدري القردة
أحدث كوارث كورونا.. السمع في خطر
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مرض قد يكون مميتا في حالات نادرة .. جدري القرود
الوجهات التي قصدها أردنيون خلال عطلة عيد الفطر
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كعك العيد من صنع سيدات أردنيات .. وأم خليل تروي قصتها
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ينام 6 أشهر متواصلة.. مواطن سعودي يروي تجربته
كويكب ضخم يسير بسرعة عالية يقترب من الأرض اليوم
زوج مدرّسة يموت حزناً على وفاتها في "مجزرة بتكساس"
حدث فلكي أواخر ايار الحالي
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بعد وفاة أبو سعدو ،، ذابت الخلافات في المدرجات (فيديو)