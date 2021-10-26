وفاة و 7 إصابات بحادث تصادم بين باص مدرسة خاصة ومركبة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شخص يبلغ من العمر ٥٧ عاما واصيب ثمانية اخرون اثر حادث تصادم بين باص مدرسة خاصة ومركبة على طريق زي ، وفق مصادر طبية .



بدوره قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة زي، نتج عنه وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى السلط الحكومي والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

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