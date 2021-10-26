الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

إربد : 80 % نسبة مشاركة الريفيات بمهرجان الرمان

رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في بيته محاطًا بقوات أمنية

افتتاح الحديقة النباتية في لواء فقوع

الأمم المتحدة : 2.6 مليون نازح يمني يواجهون نقصا في الغذاء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

فصل الكهرباء عن مناطق بالطفيلة الاربعاء

كلية الاقتصاد بالهاشمية تعقد ندوة حول متطلبات الاعتمادات الدولية

انطلاق مسابقات ملتقى الإبداع الطلابي الرابع بالكرك

بدء فعاليات ملتقى ماجستير الأنظمة السيبرانية بالطفيلة

إطلاق مبادرة حفز إبداعك بعجلون

الثلاثاء، 26-10-2021 03:46 م

وفاة و 7 إصابات بحادث تصادم بين باص مدرسة خاصة ومركبة

pic_28789


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شخص يبلغ من العمر ٥٧ عاما واصيب ثمانية اخرون اثر حادث تصادم بين باص مدرسة خاصة ومركبة على طريق زي ، وفق مصادر طبية . 

 بدوره قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة زي، نتج عنه وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى السلط الحكومي والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0_202

إعدام سعودي قتل 7 أشخاص في منطقة جازان

62020131463538

معلمة تقتحم مدرسة وتطعن طالباً بسكين في مصر

1-1419257

بدء محاكمة ممرضة قتلت أربعة أشخاص داخل مركز للمعاقين في ألمانيا

1020212415398136749777

اصابة اثر حادث سير في عمان

14-09-21-202014076

تنتقم من والدها برمي مدخراته بالقمامة فيقتلها ويقطع جسدها في مصر

resize

مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم شرطي في إطلاق نار بـ أمريكا

أخبار متعلقة
الدوريات الخارجية 2

وفاة وإصابة بحادث على طريق جابر

f

الامن العام : وفاة في حادث سير بعمان

10202115233327677720622

وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم في معان

سعو

السعودية.. وفاة معلمة بشكل مفاجئ أمام طالباتها في غرفة الصف

باص

حادث تدهور حافلة مدرسية في البلقاء - فيديو

1020218133922440152122

اصابتان بحادث سير في السلط