الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 10:54 ص

وفاة و4 إصابات على الطرق الخارجية الأربعاء

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الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام مع عدة حوادث مرورية على الطرق الخارجية. خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبحسب الدوريات الخارجية، اليوم الخميس، فقد وقع حادث تصادم بين صهريج وحافلة سياحية لنقل الركاب على الطريق الصحراوي، نتج عنه 3 إصابات وتم نقلهم إلى مركز صحي القطرانة.

 

وقالت إنه وقع حادث تصادم بين مركبتين بالقرب من كازية الفا باتجاه عمّان نتج عنه إصابة واحدة وتم نقله إلى أقرب مستشفى.

 

كما توفي سائق صباح أمس الأربعاء، إثر حادث تدهور صهريج غاز محملا بمادة "T1" ما بعد مدينة الحجاج في مدينة معان بحوالي 2 كيلو باتجاه العاصمة عمان على الطريق الصحراوي.

ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بالمسارب المخصصة وعدم تغييرها بشكل مفاجئ والسرعات المحددة على الطرق الخارجية، وإلى تثبيت الحمولة بشكل صحيح وخاصة لمركبات الشحن.

 

وشددت على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات قد تشكل خطرا على سلامة السائقين وتعيق انسيابية الحركة المرورية.

 

 




 

 


 

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