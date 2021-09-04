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السبت، 04-09-2021 08:52 ص

وفاتان وإصابة بحادث مروِّع في السعودية

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الوكيل الإخباري - وقع حادث تصادم مأساوي في محافظة القنفذة السعودية أدى إلى وفاة شخصين،فيما أُصيب آخر بإصابات بالغة أمس الجمعة.   

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وتفصيلاً، ارتطمت سيارتان وجهًا لوجه بعد أن تجاوزت إحداهما بالخطأ مركبة؛ ليُفَاجَأ قائدها بأخرى كانت بمسارها الطبيعي، وأخرى بيك اب ، وبها شاب مع أحد أقاربه، قد اصطدمتا، ونتج من الحادث مصرع الشاب وقريبه اللذان كانا بالبيك اب، ونجاة الشاب الذي كان يستقل السيارة الكامري بعد تعرُّضه لإصابات متعددة بالغة الخطورة، وقد باشرت الأجهزة المختصة الحادث، وقامت بالإجراءات اللازمة حياله، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.


يُذكر أن طريق محافظة القنفذة السعودية، الذي يربط المحافظة بالمراكز الشرقية لها، يشهد حركة مرورية كثيفة، إلا أن بعض الأماكن منه شهدت حوادث مرورية متعددة، أزهقت أرواح كثير من الأبرياء بسبب ضيق الطريق والصيانة المتكررة على هذا الطريق.

 

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