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الأحد، 07-11-2021 02:31 م

يقتل طفلته بفأس لأنها أغضبت زوجته في دمشق

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الوكيل الإخباري - أقدم شخص على قتل طفلته بفأس بعد تحريض من زوجته في دمشق.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجاني ضرب طفلته بفأس على رأسها ثم دفنها سراً محاولاً إخفاء جريمته البشعة.

وأوضح المرصد، أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وكانت تتعرض للتعذيب بالتحريض من زوجة الأب، الذي اعترف بإقدامه على ضربها بواسطة خرطوم وتربيطها وحرقها بالسجائر لأنها توسخ ثيابها باستمرار وتثير غضب زوجته في دمشق.

وتم إلقاء القبض على والد الطفلة وزوجته وبالتحقيق معهما تناقضت أقوالهما ما أكد الشكوك حول كيفية الوفاة، فتم استخراج جثة الطفلة بعد أخذ موافقة النيابة العامة في دمشق .

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المصدر- البيان 

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