3 إصابات بحادث تصادم وانقلاب مركبة على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري - قال مندوب غرفة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق وادي عربة، نتج عنه إصابة متوسطة.

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وأضاف خلال تصريحات صحفية ، أنه وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق اربد عمان، ونتج عنه إصابات متوسطة، كما تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تدهور مركبة على طريق الأزرق الزرقاء، ولم ينتج عنه أي إصابات.



وأشار إلى وقوع حادث تصادم وانقلاب مركبة على الطريق الصحراوي، نتج عنه 3 إصابات.



وعن السرعات التي تعاملت معها الدوريات الخارجية، قال إنه تم ضبط مركبتين على الطريق الصحراوي تسيران بسرعات وصلت إلى 181 كم/ الساعة، و166 كم/ الساعة.

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