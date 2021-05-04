الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفد من الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم في زيارة رسمية

الأمانة لـ الوكيل : 1500 موظف تلقى اللقاح ضمن حملة التطعيم

زعيم المعارضة بالهند يدعو للعزل العام مع تخطي إصابات كورونا حاجز الـ 20 مليونا

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

رغم إنكارها تفشي الوباء.. كوريا الشمالية تحذر من معركة طويلة ضد كورونا

التربية لـ الوكيل : تلقي المطعوم للمعلمين بدون رسالة

سريلانكا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح 'سبوتنيك V' الروسي

اطمئنان بعد نتائج عينات مخالطي المصاب بالسلالة الهندية بالزرقاء

بلعاوي يدعو إلى سَلسَلة جينية لفحوصات مخالطي مصاب المتحور الهندي

تطعيم معلمي المحافظات الخميس

الثلاثاء، 04-05-2021 01:52 م

3 دببة يفترسون أمريكية.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم

the-three-little-abc-bears-teresa-mcgill


الوكيل الاخباري - عثرت الشرطة الأمريكية على جثة امرأة مجهولة كانت قد خرجت لتمشية كلبيها، وقد اشتبهت الشرطة في أن القتلة هم 3 من الدببة، فقاموا بتصفيتهم، وبالفعل عثروا على بقايا الجثة بداخلهم.

اختفت المرأة الأمريكية مجهولة الهوية وعمرها 39 عامًا، بعد خروجها منذ يومين صباحا لتمشية كلبيها في تريمبل بـ كولورادو، حتى تم العثور على جثتها بالصدفة وفقًا لبيان صحفي في كولورادو باركس آند وايلد لايف.

ففي ذلك المساء، وجد صديق المرأة الأمريكية الكلاب في المنزل بدونها وبحث لمدة ساعة تقريبًا حتى عثر على جثتها واتصل بالطوارئ.

اضافة اعلان
 



يقول ضباط كولورادو باركس آند وايلد لايف الذين استجابوا وحضروا إلى مكان الواقعة المرعبة، بأن جسدها بدت عليه علامات التدمير والتشويه، ويبدو أن بعض وبقايا الجثة بقيت في مكان قريب.

وفجأة عثر فريق البحث على أنثى دب أسود واثنين من الأشبال في مكان قريب، تم قتل جميع الدببة الثلاثة واكتشاف بقايا بشرية عند الدب البالغ وأحد الشقيقين.

صرح مدير المنطقة الجنوبية الغربية للوكالة «كوري تشيك» أن مثل هذه الهجمات "نادرة للغاية" ولكن بمجرد حدوثها، يتم "إبعاد الدببة من أجل السلامة العامة".

ويؤكد تشيك لـ KDVR: "بمجرد أن يؤذي الدب البشر أو يأكلهم، لا نستطيع عندها المخاطرة بفرصة أن يحدث هذا لشخص آخر".

وأضاف: "نحن نقتل الدب المؤذي بطريقة إنسانية بسبب خطورة الحادث"، وأقر مدير الحدائق والحياة البرية دان برينزلو بأن الوكالة تتلقى العديد من الأسئلة حول سبب القتل الرحيم للحيوان".

وقال برينزلو بحسب المحطة التلفزيونية: "مسئولياتنا تجاه الموارد الطبيعية للدولة كثيرة، لكن ليس لدينا واجب أكثر أهمية من إدارة هذه الموارد بطريقة تحافظ على سلامة سكان كولورادين وزوارنا".

تعرضت المرأة للهجوم داخل ملكية خاصة على طول الطريق السريع 550، وأشار فحص أسنان أنثى الدب إلى أن عمر الحيوان أكثر من 10 سنوات.

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
608fd77023af2.image (1)

أمريكا.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري - فيديو

769

حادثة مؤسفة.. أم استرالية تدهس ابنتها بالسيارة وتجرها 100 متر

608e9e1942360453500fecad

'بعد أن ملّت منها ومن أبيها'.. أم ترمي رضيعتها من الطابق الخامس في مصر!

630x355

كشف ملابسات جريمة قتل فتاة أمريكية بعد 4 أعوام - صور

1-1401937

مصر.. كشف كواليس مروّعة لاغتصاب جماعي لفتاة

1220208213536695506693

إصابتان بمشاجرة جماعية في كفرسوم

أخبار متعلقة
LUM_1332-scaled

بعد 50 عاما من الزواج.. عملية سرية تكشف عن جريمة مريبة لأمريكي بحق زوجته

مسرح

جثة مقطعة في الأغوار الشمالية

4202111153040716676424

جريمة تهز ريف حلب .. أم وزوجها يقتلان طفلتهما بسبب صياحها !

main_image5a82cc046d9ab

النرويج : عثروا على جثته بعد 9 سنوات.. واكتشفوا مفاجأة غير متوقعة

41474734-9447535-image-a-61_1617839438930

لسبب لا يصدق.. بريطاني دخل السينما ليشاهد فيلما وخرج جثة هامدة!