3 دببة يفترسون أمريكية.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم

الوكيل الاخباري - عثرت الشرطة الأمريكية على جثة امرأة مجهولة كانت قد خرجت لتمشية كلبيها، وقد اشتبهت الشرطة في أن القتلة هم 3 من الدببة، فقاموا بتصفيتهم، وبالفعل عثروا على بقايا الجثة بداخلهم.



اختفت المرأة الأمريكية مجهولة الهوية وعمرها 39 عامًا، بعد خروجها منذ يومين صباحا لتمشية كلبيها في تريمبل بـ كولورادو، حتى تم العثور على جثتها بالصدفة وفقًا لبيان صحفي في كولورادو باركس آند وايلد لايف.



ففي ذلك المساء، وجد صديق المرأة الأمريكية الكلاب في المنزل بدونها وبحث لمدة ساعة تقريبًا حتى عثر على جثتها واتصل بالطوارئ.

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يقول ضباط كولورادو باركس آند وايلد لايف الذين استجابوا وحضروا إلى مكان الواقعة المرعبة، بأن جسدها بدت عليه علامات التدمير والتشويه، ويبدو أن بعض وبقايا الجثة بقيت في مكان قريب.



وفجأة عثر فريق البحث على أنثى دب أسود واثنين من الأشبال في مكان قريب، تم قتل جميع الدببة الثلاثة واكتشاف بقايا بشرية عند الدب البالغ وأحد الشقيقين.



صرح مدير المنطقة الجنوبية الغربية للوكالة «كوري تشيك» أن مثل هذه الهجمات "نادرة للغاية" ولكن بمجرد حدوثها، يتم "إبعاد الدببة من أجل السلامة العامة".



ويؤكد تشيك لـ KDVR: "بمجرد أن يؤذي الدب البشر أو يأكلهم، لا نستطيع عندها المخاطرة بفرصة أن يحدث هذا لشخص آخر".



وأضاف: "نحن نقتل الدب المؤذي بطريقة إنسانية بسبب خطورة الحادث"، وأقر مدير الحدائق والحياة البرية دان برينزلو بأن الوكالة تتلقى العديد من الأسئلة حول سبب القتل الرحيم للحيوان".



وقال برينزلو بحسب المحطة التلفزيونية: "مسئولياتنا تجاه الموارد الطبيعية للدولة كثيرة، لكن ليس لدينا واجب أكثر أهمية من إدارة هذه الموارد بطريقة تحافظ على سلامة سكان كولورادين وزوارنا".



تعرضت المرأة للهجوم داخل ملكية خاصة على طول الطريق السريع 550، وأشار فحص أسنان أنثى الدب إلى أن عمر الحيوان أكثر من 10 سنوات.

المصدر : صدى البلد