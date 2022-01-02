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الأحد، 02-01-2022 09:46 ص

39 إصابة بـ 382 حادثاً في المملكة خلال 24 ساعة

شرطة سير (2)


الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة السير المركزية مع 382 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة، نتج عنها 39 اصابة. 

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وبيّن الملازم موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، انه سجل في العاصمة عمان 269 حادث مروريا نتج عنها 24 إصابة بسيطة واصابة واحدة بليغة.


وقال إنه تم التعامل مع 113 حادثاً في مختلف المحافظات نتج عنها 15 اصابة بسيطة.


واشار إلى أنه مع بداية الأسبوع كان هناك نشاطاً في الحركة المرورية، وتوزعت مرتبات السير على مختلف المداخل والمخارج والطرق من أجل تنظيم الحركة المرورية. 

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