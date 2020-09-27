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الأحد، 27-09-2020 10:43 ص

41 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 41 حريقا لمحاصيل زراعية وأشجار حرجية ومثمرة وأعشاب جافة أتت على مساحات واسعة من الأراضي.

وقالت مديرية الدفاع المدني إن سرعة الاستجابة كان لها دور في إخماد تلك الحرائق والسيطرة عليها ومنع انتشارها للاماكن المجاورة.

كما تعاملت الفرق مع 1070 حالة إسعافية مختلفة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات, كما تم التعامل مع 74 حادث إنقاذ, بالإضافة إلى تعقيم وتطهير 1132 مركبة ومنشأة وموقع في مختلف المحافظات, وذلك من خلال فريق المواد الخطرة.

 




 

 


 

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