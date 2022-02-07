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الإثنين، 07-02-2022 08:37 ص

5 إصابات بتصادم مركبتين على طريق مدينة الحسن الصناعية

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الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد الحواتمة، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث خلال 24 ساعة الماضية على الطرق الخارجية.

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وبيّن الحواتمة، خلال التقرير المروري الصباحي، أن أبرز هذه الحوادث، حادث تصادم بين مركبتين عند مدينة الحسن الصناعية نتج عنه 5 إصابات متوسطة.


وأشار، إلى أنه تم التعامل مع حادث انزلاق حافلة بسبب انسكاب الزيوت على طريق الغباوي، دون وقوع إصابات، إضافة إلى حادث تصادم بين مركبتين على طريق الرويشد.


وأضاف الحواتمة، أن الحركة المرورية، صباح اليوم الاثنين عادية ودون المتوسطة. 

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