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الإثنين، 21-11-2022 12:23 م

5 قتلى في حريق بمستودع للزهور في موسكو

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الوكيل الإخباري-قتل خمسة أشخاص على الأقل في حريق اندلع في مستودع للزهور في منطقة مزدحمة من موسكو، الأحد.

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ولا يزال شخص في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وكالة تاس الحكومية للأنباء، نقلاً عن سلطات الدفاع المدني.


وتم نقل سبعة عمال إلى مناطق آمنة من النيران.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق اندلع بعد الظهر بسبب خلل في نظام التدفئة الكهربائية في مستودع الزهور. وتم إخماد الحريق بحلول المساء.

البيان

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