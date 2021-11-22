5 قتلى وعشرات الجرحى بحادث دهس في الولايات المتحدة - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأميركية سقوط عدد من القتلى وأكثر من 20 جريحا جراء صدم سيارة من نوع “إس يو في” في واكيشا بولاية ويسكونسن مساء الأحد.

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والحادث الذي لا تزال السلطات تحاول جمع معلومات عنه وقع بعيد الساعة 16.30 (22.30 ت غ).



وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحفي إن هناك “قتلى”، من دون أن يحدد عددهم. وأشار مسؤولون من جهتهم أيضا إلى أن 11 بالغا و12 طفلا نُقِلوا إلى المستشفيات.

pic.twitter.com/u6q10VgTJ1 TRIGGER WARNING: 🚨DISTURBING VIDEO🚨A viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured. Updates to come on @tmj4 November 22, 2021

روسيا اليوم