الإثنين 22-11-2021
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الإثنين، 22-11-2021 08:40 ص

5 قتلى وعشرات الجرحى بحادث دهس في الولايات المتحدة - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأميركية سقوط عدد من القتلى وأكثر من 20 جريحا جراء صدم سيارة من نوع “إس يو في” في واكيشا بولاية ويسكونسن مساء الأحد.

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والحادث الذي لا تزال السلطات تحاول جمع معلومات عنه وقع بعيد الساعة 16.30 (22.30 ت غ).


وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحفي إن هناك “قتلى”، من دون أن يحدد عددهم. وأشار مسؤولون من جهتهم أيضا إلى أن 11 بالغا و12 طفلا نُقِلوا إلى المستشفيات.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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