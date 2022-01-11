الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 01:32 ص

8 قتلى على الأقل بحادث غرق سيارة في النيل

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الوكيل الاخباري - خلف حادث انقلاب سيارة نقل كانت تحمل نحو 30 عاملا في مياه النيل بمحافظة الجيزة، يوم الاثنين، عددا من القتلى والمفقودين، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
 
وقال موقع "اليوم السابع" إن رجال الإنقاذ النهري يواصلون جهودهم لانتشال ضحايا سقوط سيارة نقل بها عدد من العمال في فرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، "ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص"، حيث تم انتشال بعض الجثث حتى الآن فيما يكثف رجال الإنقاذ النهري من جهودهم للبحث عن أشخاص مفقودين.

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