لا تفوتيها: 10 أسرار تزيدكِ صحةً وجمالاً!

الوكيل الاخباري - تنفق بعض النساء الكثير من الوقت والجهد والمال بحثاً عن "الجمال" وأسرار الطلة البهية، فمن عمليات التجميل إلى الرتوش كالبوتوكس و الفيلر، وأجهزة التخسيس، والتخلص من السيلوليت، وصولاً إلى علاجات البشرة ومستحضراتها المتنوعة. وبينما لا ننكر أهمية كل ما سبق، هل سألتِ نفسكِ يوماً: ما هي الخطوات الأكثر سهولة والكفيلة بجعلي أشعر وأبدو أكثر جمالاً وصحة؟ خبيرة تجميل تجيبكِ على تساؤلكِ هذا من خلال كشفها لـ 10 خطوات سهلة يمكنكِ اتباعها يومياً لطلة أجمل:



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1- تناولي ما يفيدكِ تتجاهل الكثيرات ارتباط الطعام بصورة مباشرة بالبشرة وجمالها، فكلما أكثرتِ من تناول السكريات والدهون كلما ظهرت البشرة بشكل مرهق أكثر وازدادت نسبة السليوليت المزعج لديكِ، وكلما تناولتِ أطعمة مفيدة، كلما بدوتِ وشعرتِ بأنكِ أكثر صحة وجمالاً وشباباً. اختاري الخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة، البروتينات كالدجاج والسمك والفاصوليا كوجبات رئيسية. أما اللوز والشوكلاتة الداكنة فهما ممتازان كوجبات خفيفة.



2- تحركي! الرياضة لا تجعلكِ أكثر قوة وأقل وزناً فحسب، بل هي ممتازة في التخلص من التوتر، الحصول على مزاج أفضل، والنوم بعمق أكثر.



3- حافظي على الترطيب من خلال الماء. شرب 8 أكواب من الماء هو أمر أساسي في شعوركِ بشكل جيد وظهورِك بشكل أفضل.



4- احمي نفسكِ من أشعة الشمس، فهي المسبب الأساسي والأول لشيخوخة البشرة، لذا لا تغادري منزلكِ من دون حماية البشرة من خلال دهن واقي الشمس عليها طوال أيام السنة دون استثناء.



5- ابتسمي وتنفسي سر خبيرة التجميل الشخصي للجمال والصحة!



6- لأحمر شفاه طبيعي أكثر وهو مناسب للعمل أو الجامعة أو النزهات الصباحية، ضعي الكثير من أحمر الشفاه على الشفة السفلية ثم اضغطي الشفتين على بعضهما البعض، أتبعي العملية بوضع القليل من محدد الشفاه أو استخدام فرشاة الشفاه لتظليل المناطق التي لم تتلون بأحمر الشفاه.



7- ضعي عدة طبقات من ملمع الشفاه. وضع ملمع الشفاه فوق أحمر الشفاه يجعل الشفاه تبدو أكبر حجماً.



8- التوازن مهم في الحصول على لوك مكياج يزيدكِ جمالاً. فإذا كنتِ قد لجأت إلى أحمر شفاه قوي، ضعي مكياج عيون خفيف، والعكس صحيح.



9- الكمية الأقل أجمل عندما يتعلق الأمر بالآيلاينر والكحل! وخط الرموش العلوي يجب أن يكون أكثر قوة من خط الرموش السفلي في جميع الأوقات.



10- عاملي نفسكِ بلطف ركزي دائماُ على ما تحبين في نفسِك بدلاً من التركيز على ما لا تحبين.

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