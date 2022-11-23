ماسكات للبشرة المختلطة في الشتاء

الوكيل الإخباري - البشرة المختلطة من أكثر أنواع البشرة التي تشكل تحدياً كبيراً لصاحبها، حيث إنها تجمع بين البشرة الجافة والدهنية، فمثلًا عند استخدامك لحلول ذات مكونات تمتص الزيوت في المنطقة الدهنية، فإنك ستثيرين مشكلات في المنطقة الجافة، والعكس صحيح، ولتحصلي على بشرة صحية ومشرقة في فصل الشتاء القادم، إليكِ أجمل ماسكات البشرة.



ماسك السكر وزيت الزيتون للإفرازات الدهنية والخلايا الميتة

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لا بد من تقشير البشرة المختلطة مرة في الأسبوع لإزالة الخلايا المتراكمة على سطحها والتخلص من الإفرازات الدهنية العالقة بين مسامها في الشتاء، وكل ما عليك للحصول على بشرة مشرقة هو أن تقومي بخلط ملعقة سكر، وأضيفي إليها نصف ملعقة زيت زيتون، مع رشة من القهوة، ودلكي وجهك بالخليط بحركة دائرية لفترة دقائق، ثم اشطفيه بالماء البارد.



ماسك العسل مع القهوة للنضارة









تقشير البشرة المختلطة يساعد على إزالة خشونتها ومنحها النضارة ومظهراً مشرقاً في الشتاء، ولماسك صحي ومميز اخلطي ملعقة من العسل مع نصف ملعقة من القهوة، ودلكي بالمزيج بشرتك لفترة دقائق، واتركيه لدقائق أخرى، ثم اشطفي الوجه بالماء، وكرري الوصفة مرة في الأسبوع، ولاحظي النتيجة بنفسك.



ماسك الافوكادو والعسل للترطيب









يساعد الأفوكادو على ترطيب بشرتك المختلطة وعلاج جفافها بالطقس البارد، فيما يعمل العسل على إزالة الخلايا الميتة عنها وتنظيفها بعمق وتفتيح لونها، ولتطبيقه اهرسي نصف ثمرة من الأفوكادو مع نصف ملعقة عسل إلى أن تحصلي على قوام متجانس، ثم وزعي الخليط على الوجه واتركيه لفترة 15 دقيقة دون أن تحركي ملامح وجهك، بعدها أزيليه بالماء الفاتر ثم الماء البارد لإغلاق المسام.



ماسك الموز مع العسل للتغذية







اعتني ببشرتك المختلطة في الشتاء من خلال تطبيق ماسك الموز مع العسل، الذي يساعد على تغذيتها وترطيبها والتخلص من الدهون الزائدة في منطقة T zone الدهنية، وكل ما عليك فعله هو هرس نصف موزة ومزجها مع نصف ملعقة من العسل، وافردي الماسك على البشرة لفترة 15 دقيقة، ولا تنسي أن تزيلي المكياج جيداً قبل وضع القناع.

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