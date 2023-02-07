هل بشرتك تميل إلى الجفاف شتاءً؟.. إذاً تجنبي هذه المكونات

الوكيل الاخباري - من المهم اتباع روتين للعناية بالبشرة في جميع المواسم بما في ذلك الشتاء، كون روتين البشرة ليس لتدليلها فقط، بل للعناية بصحتها وجمالها، وعادةً يسبب الشتاء بعض المشاكل للبشرة مثل زيادة الجفاف، وهنا يُنصح بتغييرات في الروتين نفسه.

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وإذا كانت بشرتك تميل للجفاف شتاءً، فعليكِ تجنب المكونات التالية في المستحضرات:









حمض السالسيليك



على الرغم من أنه من المكونات المفضلة للتقشير لمختلف أنواع البشرة، فإنه لا يفيد البشرة المائلة للجفاف في الشتاء، ويمكن أن يكون قاسياً أكثر عليها، لذا يفضل تجنبه.



مستخلص لحاء الصفصاف



يعد من الأشكال الطبيعية لحمض السالسيليك، واستخدامه بتركيزات عالية في بعض المستحضرات يجعله غير مناسب للبشرة، خاصةً التي تميل للجفاف في الشتاء، إذ يمكن أن يفاقم الحالة، ويسبب مزيداً من التهيج والتقشر، لذا يُنصح بتجنبه واستبداله بمستحضر "ذا سيراميد"، أو مكونات تعزز الإشراقة.



حمض الجليكوليك



يعد الجليكوليك مناسباً جداً للبشرة الدهنية، لكنه لا يفيد البشرة ذات الجفاف المفرط، ويُنصح أصحاب البشرة الجافة بتجنبه في الشتاء واستبداله برذاذ ملطف ومرطب.



الريتينول



في حين أنه رائع للحبوب والبقع الداكنة والتصبغ والتجاعيد، وغيرها من مشاكل البشرة، فإنه قد يحفز تهيج والتهاب البشرة.



بيروكسيد البنزويل



ينصح الخبراء، أيضاً، بتجنب هذا المكون إذا كانت البشرة جافة وذات تشققات أو تقشر، لأنه يمكن أن يسبب مزيداً من التقشر والحكة والتهيج في البشرة الجافة، بينما يمكن استبداله بالنياسيناميد.

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