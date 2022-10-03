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الإثنين، 03-10-2022 10:12 ص

نزهة على الشاطئ تقوده لـ 90 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا - صورة

تعبير-عن-نزهة-على-شاطئ-البحر-780x405


الوكيل الإخباري - قادت الصدفة رجلاً بريطانياً إلى العثور على ممنوعات تقدر قيمتها بـ 90 مليون دولار، بينما كان يقوم بنزهة على الشاطئ غربي ويلز البريطانية.

بينما كان الرجل يتجول على الشاطئ قرب بلدة أبيريستويث، عثر بالصدفة على كمية كبيرة من عشرات الأكياس السوداء المربوطة ، وقد جرفتها المياه إلى البر، فقد كان كل كيس يحتوي على نحو كيلوغرام من الكوكايين.

وقال الرجل الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "كنت في رحلة مشي في الصباح الباكر عندما رأيت شيئا ما على الشاطئ. كان لدي فضول وتوجهت إليه وعرفت ما هو على الفور تقريبا".

وأضاف أن سيدة اتصلت بالشرطة التي جاءت بعد حوالي نصف ساعة، وسحبوا الأكياس كلها من الشاطئ وأخذوها".

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سكاي نيوز

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