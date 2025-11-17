مطالبة نيابية بخصم 50% من قيمة مخالفات السير عند ترخيص المركبة

وتأتي هذه الخطوة عقب تزايد الشكاوى الشعبية من تراكم المخالفات المرورية، وصعوبة تمكن كثير من المواطنين من تسديدها، ما يؤدي إلى تأخير ترخيص مركباتهم وتعطّل مصالحهم.
وجاء في نص المذكرة: "نلتمس خصم 50% من قيمة المخالفات عند ترخيص المركبة، مقابل الدفع نقدًا خلال مهلة محددة."
وأكد النواب الموقّعون أن هذه التوصية تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وتشجيعهم على تسوية المخالفات المتراكمة بما ينعكس إيجابًا على انتظام حركة السير وتقليل المخالفات التي تبقى دون سداد.
وتنتظر المذكرة الآن ردًا رسميًا من رئاسة الوزراء حول إمكانية دراسة التوصية وتنفيذها ضمن آليات واضحة وفترة زمنية محددة.
