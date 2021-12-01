نشر عملياته على تيك توك.. أستراليا تعاقب طبيبا مشهورا جدا

الوكيل الاخباري - عاقبت السلطات الصحية في أستراليا الطبيب المثير للجدل دانيال لانزر، ومنعته من إجراء جميع أنواع الجراحة التجميلية.

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كما أمرت بإزالة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.



في التفاصيل، فرضت وكالة الممارسين الصحيين الأسترالية AHPRA مجموعة من الشروط على الدكتور دانيال أرونوف، الذي كان جراح التجميل الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشاهده ما يفوق الـ 13 مليون متابع على "تيك توك"، حتى حذف حسابه فجأة قبل أسبوعين.



أفعال مقلقة وانتهاكات جسيمة



جاء ذلك بعد شهر من تحقيق صحافي اتهم عيادات لانزر بارتكاب أفعال مقلقة، ضمنها انتهاكات جسيمة متعلقة بالنظافة والسلامة، بحسب شبكة ABC الأسترالية.



كما تحدث التحقيق عن إجراءات اتخذها الدكتور لانزر تركت المرضى في حالة من الألم الشديد وتحتاج إلى مزيد من العلاج الطبي.



وأعلنت الوكالة أن لانزر أعطى تعهداً قانونياً بالتوقف عن ممارسة الطب في أستراليا، فيما واصلت التحقيق معه وشبكة العيادات الخاصة به.



ومنعت السلطات أيضاً أرونوف من إجراء العمليات التجميلية أو الجراحية، بما في ذلك العمليات الجراحية البسيطة، إلا أنها سمحت له بمواصلة العمل طبيباً عاماً إذا أشرف عليه مشرف معتمد من الوكالة.



تحذير للآخرين



وأيضاً فرضت شروطاً أخرى تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل إزالة المواد المنشورة أو المعلومات المتعلقة بعمليات التجميل أو العمليات الجراحية من حساباته.



يشار إلى أن الطبيب المذكور كان أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما غدت حساباته الأكثر متابعة بين الناس، ما دفع السلطات إلى تحذير الأطباء الآخرين بشأن استخدام منصات الإنترنت بطريقة مسؤولة.



المصدر : العربية

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