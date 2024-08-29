أفضل وقت لممارسة الرياضة بهدف خسارة الوزن

غالبًا ما يُوصى بممارسة الرياضة في الصباح الباكر، حيث تساعد على بدء اليوم بنشاط وتعزيز عملية الأيض؛ مما يساهم في حرق السعرات الحرارية طوال اليوم، ومن ثم خسارة الوزن.
وتشير الدراسات إلى أن الذين يمارسون الرياضة في الصباح يلتزمون بروتينهم بشكل أفضل؛ نظرًا لقلة الانشغالات في هذا الوقت، بالإضافة إلى تحسين التركيز والمزاج طوال اليوم.
أما التمارين في فترة ما بعد الظهر، بين الساعة 2 والساعة 5 مساءً، فقد أثبتت الأبحاث أنها تعزز الأداء البدني، وتقلل من خطر الإصابة؛ لأن العضلات تكون أكثر دفئًا ومرونة، كما يمكن أن تُعتبر هذه الفترة استراحة تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين المزاج.
وتشير بعض الدراسات إلى أن القدرة البدنية قد تكون في أوجها خلال المساء؛ مما يجعل التمارين أكثر فعالية، لكن يجب الحذر من تأثيرها المحتمل على جودة النوم إذا مورست قرب وقت النو
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