"أرشيفو VAR" يضع المخادمة في صدارة حكام ثمن نهائي المونديال

08:29 ص

الوكيل الإخباري- أشاد موقع "أرشيفو VAR" الإسباني، المتخصص في تحليل الأداء التحكيمي، بأداء الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة بعد إدارته مباراة بلجيكا والولايات المتحدة في دور الـ16 من كأس العالم 2026، ومنحه 6 من 10، ليكون من بين أعلى الحكام تقييما في هذا الدور. اضافة اعلان





ووصف الموقع أداء المخادمة بأنه "إيجابي بدون مشكلات كبيرة"، مشيرا إلى أن الحكم الأردني لم يخرج عن نسق المباراة، وإن كان أداؤه أقل بدرجة بسيطة من المستوى الذي ظهر به خلال قيادته مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32، والتي أهلته لإدارة مواجهة في ثمن النهائي.



وبحسب تقييمات موقع "أرشيفو VAR" لحكام مباريات دور الـ16، تقاسم المخادمة أعلى تقييم في هذا الدور مع الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، الذي حصل أيضا على 6 من 10، متقدما على الإنجليزي مايكل أوليفر (5 من 10)، والأميركي إسماعيل الفتح (4 من 10)، والإيراني علي رضا فغاني (2 من 10)، والأوزبكي إلغيز تانتاشيف (1 من 10).



كما أشار إلى أن الحكم الأردني قدم أداء مستقرا طوال المباراة، ولم تشهد المواجهة حالات تحكيمية مؤثرة أو أخطاء جسيمة تستدعي انتقاده، معتبرا أن إدارته للمباراة جاءت بمستوى جيد عزز حضوره في البطولة.



وكان المخادمة قد نال في دور الـ32 تقييما بلغ 8 من 10 من الموقع ذاته، بعد إدارته مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، التي وصفها "أرشيفو VAR" آنذاك بأنها من أفضل الأداءات التحكيمية في البطولة.





