"أرشيفو VAR" يضع المخادمة في صدارة حكام ثمن نهائي المونديال

ووصف الموقع أداء المخادمة بأنه "إيجابي بدون مشكلات كبيرة"، مشيرا إلى أن الحكم الأردني لم يخرج عن نسق المباراة، وإن كان أداؤه أقل بدرجة بسيطة من المستوى الذي ظهر به خلال قيادته مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32، والتي أهلته لإدارة مواجهة في ثمن النهائي.
وبحسب تقييمات موقع "أرشيفو VAR" لحكام مباريات دور الـ16، تقاسم المخادمة أعلى تقييم في هذا الدور مع الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، الذي حصل أيضا على 6 من 10، متقدما على الإنجليزي مايكل أوليفر (5 من 10)، والأميركي إسماعيل الفتح (4 من 10)، والإيراني علي رضا فغاني (2 من 10)، والأوزبكي إلغيز تانتاشيف (1 من 10).
كما أشار إلى أن الحكم الأردني قدم أداء مستقرا طوال المباراة، ولم تشهد المواجهة حالات تحكيمية مؤثرة أو أخطاء جسيمة تستدعي انتقاده، معتبرا أن إدارته للمباراة جاءت بمستوى جيد عزز حضوره في البطولة.
وكان المخادمة قد نال في دور الـ32 تقييما بلغ 8 من 10 من الموقع ذاته، بعد إدارته مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، التي وصفها "أرشيفو VAR" آنذاك بأنها من أفضل الأداءات التحكيمية في البطولة.
-
أخبار متعلقة
-
بلجيكا تُسدل الستار على حلم أصحاب الأرض في كأس العالم 2026
-
المنتخب البلجيكي يصفع "أبناء العم سام" برباعية ويقصيهم من المونديال
-
نجل رونالدو يواسي والده بعد آخر رقصة في كأس العالم برسالة لا تُنسى
-
بعد الإساءة لمبابي .. بيان عاجل صادر عن حكومة باراغواي
-
قرار عاجل من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد توديع المونديال
-
حسام حسن قبل مواجهة الأرجنتين: عار علينا أن نترك فلسطين تعاني
-
إسبانيا تقضي على أحلام رونالدو وتقصي البرتغال من كأس العالم
-
مبابي يفتح النار على أماريلا: أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليقين بمنصبك