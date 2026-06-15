أزمة مفاجئة تضرب معسكر رفاق رونالدو قبل المباراة الافتتاحية

07:24 ص

الوكيل الإخباري- شهد معسكر المنتخب البرتغالي حالة من الارتباك قبل أيام من مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، بعد اضطرابات جوية مفاجئة. اضافة اعلان





ووفق تقارير صحفية، أبرزها موقع "فوت ميركاتو"، تدهورت الأحوال الجوية بشكل سريع في المنطقة المحيطة بمركز التدريب، مع اقتراب عاصفة رعدية قوية، ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات بإخلاء الملعب كإجراء احترازي.



وغادر اللاعبون أرضية المرافق التدريبية وتوجهوا إلى الحافلات، في وقت تولت فيه الأجهزة الأمنية واللجان المنظمة متابعة تطورات الوضع لحظة بلحظة، قبل اتخاذ قرار تعليق النشاط بالكامل حفاظاً على السلامة.



كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يسبق الحصة التدريبية ويشارك فيه أحد لاعبي المنتخب، وسط حالة من الترقب بشأن إعادة جدولة البرنامج التحضيري في الساعات المقبلة.



وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق كانت السبب المباشر في توقف التحضيرات، ما دفع الطاقم الفني إلى إعادة تقييم الخطة التدريبية بالكامل قبل المباراة المرتقبة.



ورغم عدم وجود أي تهديد مباشر على سلامة اللاعبين، إلا أن الحادثة أثارت قلقاً داخل المعسكر البرتغالي الذي يقوده النجم كريستيانو رونالدو، خاصة مع ضيق الوقت قبل المواجهة الافتتاحية.



وينتظر أن يصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بياناً رسمياً يوضح فيه تفاصيل استئناف التحضيرات أو نقل التدريبات إلى موقع بديل، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في المنطقة.



وتعد هذه الحادثة واحدة من أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه بعض المنتخبات في النسخة الحالية من المونديال، إلى جانب حالات مشابهة تأثرت فيها برامج الإعداد لعدة منتخبات بسبب الظروف المناخية الطارئة.





