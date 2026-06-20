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ألميرون يدخل التاريخ كأول لاعب يُطرد بسبب تغطية الفم

ألميرون يدخل التاريخ كأول لاعب يُطرد بسبب تغطية الفم
ألميرون يدخل التاريخ كأول لاعب يُطرد بسبب تغطية الفم
 
السبت، 20-06-2026 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت مباراة باراغواي وتركيا أول حالة طرد في بطولة كأس العالم بعد إقرار عقوبة "تغطية الفم".اضافة اعلان


وكان بطل حالة الطرد هذه الباراغوياني ميغيل ألميرون، الذي طُرد من المباراة في الدقيقة 45+3 من عمر المباراة.

وبذلك أصبح ألميرون أول لاعب في تاريخ كأس العالم لكرة القدم يُطرد بسبب تغطية الفم خلال حديثه مع لاعب آخر، وذلك قبل نهاية الشوط الأول من مباراة بلاده مع تركيا الجمعة في سان فرانسيسكو.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم باراغواي 1-0، عندما تقدم ألميرون نحو اللاعب التركي ميرت مولدور ووجّه له بضع كلمات، قبل أن يستشير الحكم السلفادوري إيفان بارتون حكم الفيديو المساعد "الفار"، ويرفع في وجهه البطاقة الحمراء.

وكانت باراغواي قد أحرزت أسرع هدف في البطولة، وذلك في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

وأعلن الاتحاد الدولي في أبريل أنه بات بإمكانه الآن طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم "في مواجهة مع المنافس".

جاء هذا الإعلان عقب حادثة وقعت خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا في فبراير، عندما غطّى الأرجنتيني جانلوكا بريستياني، لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، فمه أثناء حديثه مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

واتُّهم بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية للبرازيلي، وتلقى لاحقًا عقوبة الإيقاف 6 مباريات، 3 منها مع وقف التنفيذ "بسبب سلوك تمييزي".

قال رئيس فيفا جياني إنفانتينو في مارس: "إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلا تخف فمك عندما تقول شيئًا.

هذا كل شيء، الأمر بهذه البساطة".
 
 


gnews

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