أول تعليق لمدرب المغرب حول مواجهة فرنسا

الوكيل الإخباري- عبّر محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن سعادته الكبيرة بتأهل "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعد الفوز المستحق على كندا (3-0)، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "إن آر جي" بمدينة هيوستن الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

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وقال وهبي في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "نعم، كان هدفنا الأساسي هو التأهل. توقعتُ أيضًا أسلوب لعبٍ معينًا من جانبنا. لقد أحسن المنتخب الكندي استغلال الفرص؛ كان أداؤهم مُبهرًا، لكنني أعجبتُ بردّة فعلنا. تمكّنا من إلحاق الضرر بهم في الشوط الثاني".



وأضاف "إذا أردتَ الوصول إلى مراحل متقدمة، عليكَ أن تمرّ بأوقات عصيبة، لكنني سعيدٌ للغاية. كانت الرغبة حاضرة؛ لقد كانت مباراة استنزفت الكثير من طاقتنا".



وأضاف وهبي، أن الأداء في الشوط الثاني عكس شخصية المنتخب المغربي وقدرته على التعامل مع الضغط، مشيرًا إلى أن الفريق أظهر نضجًا تكتيكيًا كبيرًا واستحق الفوز بجدارة. كما أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا أكبر واستعدادًا ذهنيًا قويًا لمواصلة المشوار نحو المربع الذهبي.