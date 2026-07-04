أول تعليق لمدرب المغرب حول مواجهة فرنسا

وقال وهبي في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "نعم، كان هدفنا الأساسي هو التأهل. توقعتُ أيضًا أسلوب لعبٍ معينًا من جانبنا. لقد أحسن المنتخب الكندي استغلال الفرص؛ كان أداؤهم مُبهرًا، لكنني أعجبتُ بردّة فعلنا. تمكّنا من إلحاق الضرر بهم في الشوط الثاني".
وأضاف "إذا أردتَ الوصول إلى مراحل متقدمة، عليكَ أن تمرّ بأوقات عصيبة، لكنني سعيدٌ للغاية. كانت الرغبة حاضرة؛ لقد كانت مباراة استنزفت الكثير من طاقتنا".
وأضاف وهبي، أن الأداء في الشوط الثاني عكس شخصية المنتخب المغربي وقدرته على التعامل مع الضغط، مشيرًا إلى أن الفريق أظهر نضجًا تكتيكيًا كبيرًا واستحق الفوز بجدارة. كما أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا أكبر واستعدادًا ذهنيًا قويًا لمواصلة المشوار نحو المربع الذهبي.
وعن المواجهة المقبلة في ربع النهائي، قال وهبي بثقة: "فرنسا أم باراجواي؟ لا يُغيّر ذلك شيئًا بالنسبة لنا. نحن جاهزون، أيّاً كان الخصم"، في إشارة إلى جاهزية المنتخب المغربي لمواجهة أي منافس بنفس الروح والعزيمة التي قادته إلى هذا الإنجاز الجديد.
-
أخبار متعلقة
-
بيان رسمي حول سبب تمزق قمصان منتخبي المغرب ومصر
-
قرار عاجل من الفيفا بشأن مباراة فرنسا وباراجواي
-
أسود الأطلس يعبرون كندا بثلاثية ويبلغون ربع نهائي المونديال
-
طاقم تحكيم أردني يدير مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في ثمن نهائي المونديال
-
المغرب ضد كندا.. الموعد والتشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
-
حقيقة عدم قانونية مشاركة هيثم حسن مع مصر وخروج الفراعنة من المونديال
-
"المباراة الأصعب".. مدرب المغرب يعلق على مواجهة كندا
-
الموعد والقنوات الناقلة لمباراة فرنسا وباراغواي اليوم