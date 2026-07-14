الثلاثاء 2026-07-14 08:32 م

أول تعليق من بالوغون بعد أزمة إلغاء إيقافه في مونديال 2026

أول تعليق من بالوغون بعد أزمة إلغاء إيقافه في مونديال 2026
أول تعليق من بالوغون بعد أزمة إلغاء إيقافه في مونديال 2026
 
الثلاثاء، 14-07-2026 08:15 م
الوكيل الإخباري-   توقع المهاجم الأميركي فولارين بالوغون أن يتسبب قرار إلغاء إيقافه والسماح له بالمشاركة في ثمن نهائي مونديال 2026 أمام بلجيكا بـ"الكثير من الجدل"، بحسب ما أقر، الثلاثاء.اضافة اعلان


وفي أول تعليق على الأزمة، قال بالوغون في مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأميركية: "كان رد فعلي الأول السعادة بالعودة إلى الفريق، لكن عندما بدأت التفكير في الأمر، كنت أعلم أن ذلك سيثير الكثير من الجدل. وكنت أستطيع أن أرى لدى زملائي شيئًا من التوتر أيضًا، لأن ما حدث كان أمرًا استثنائيًا".

وتلقى مهاجم موناكو الفرنسي بطاقة حمراء في الدور السابق، بعدما داس على ساق المدافع البوسني طارق محاريموفيتش، في قرار اعتبره غير عادل، لأنه "عندما لا يكون الفعل متعمدًا، فلا ينبغي أبدًا أن تكون عقوبته بطاقة حمراء".

وأُوقف بالوغون في البداية عن مباراة ثمن النهائي أمام بلجيكا، لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) خففت العقوبة بشكل مفاجئ إلى "إيقاف لمباراة مع وقف التنفيذ، مع فترة اختبار لمدة عام واحد".

وأثار هذا القرار، إلى جانب اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الفيفا جاني إنفانتينو للمطالبة بإعادة النظر في العقوبة، موجة واسعة من الانتقادات، لا سيما من الاتحادين البلجيكي والأوروبي لكرة القدم.

وأضاف اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا: "حاولت التركيز قدر الإمكان مع اقتراب موعد المباراة، لكن الأمر كان صعبًا، إذ كان هناك الكثير من الضجيج والجدل من الخارج، ومن الصعب تجاهل ذلك".

وشارك بالوغون أساسيًا في مباراة ثمن النهائي التي فاز فيها المنتخب البلجيكي بسهولة على المنتخب الأميركي، مستضيف البطولة بالشراكة مع كندا والمكسيك، بنتيجة 4-1.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أول تعليق من بالوغون بعد أزمة إلغاء إيقافه في مونديال 2026

كأس العالم أول تعليق من بالوغون بعد أزمة إلغاء إيقافه في مونديال 2026

انخفاض منسوب نهر الراين يفرض ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الألماني

عربي ودولي انخفاض منسوب نهر الراين يفرض ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الألماني

ل

عربي ودولي ترامب يستبدل فكرة فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز بأمر أكثر ربحا

ب

أخبار محلية الصفدي ونظيره الكويتي يبحثان التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

ب

أخبار محلية افتتاح 4 قاعات تدريسية حديثة في جامعة اليرموك

ب

عربي ودولي إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم بمضيق هرمز

f

أخبار محلية ولي العهد يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد

ل

اقتصاد محلي الإنفاق الرأسمالي يواصل ارتفاعه في 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 