إنجلترا تلاقي النرويج والأرجنتين تواجه سويسرا في ربع النهائي

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الوكيل الإخباري- تلتقي الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة نجمها الأسطوري ليونيل ميسي مع سويسرا في كنساس، السبت، في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم وإنجلترا مع النروج في ميامي، في مواجهة مرتقبة تجمع بين هاري كاين وإرلينغ هالاند في صراع بين اثنين من أبرز الهدافين في العالم. اضافة اعلان





ويتواجه الفائز من المباراتين في نصف النهائي، فيما يشهد نصف النهائي الآخر مواجهة نارية بين فرنسا وإسبانيا.



وكان كاين مرة أخرى بطل إنكلترا، بعدما قاد زملاءه لتجاوز مواجهة شاقة أمام المكسيك في دور الـ16 على ملعب أستيكا، والتي انتهت بفوز الإنجليز 3-2 رغم إكمالهم المباراة بعشرة لاعبين.



وسجل مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ستة أهداف حتى الآن، ليقود منتخب "الأسود الثلاثة" إلى الدور ربع النهائي.



أما هالاند، فيبدو أنه يستمتع بوقته منذ وصوله إلى الولايات المتحدة، حيث أمطر الشباك بسبعة أهداف ساهمت في قيادة النروج إلى أبعد مرحلة في تاريخها بكأس العالم.



وجاء هذا المشوار التاريخي، الذي تضمن إقصاء البرازيل، مصحوبا باحتفالات جماهير النروج المميزة على طريقة التجذيف، والتي حولت الملاعب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة إلى ما يشبه سفن الفايكينغ البشرية العملاقة.



وقال مدرب النروج ستاله سولباكن الجمعة "كل مباراة كانت الأهم في تاريخ كرة القدم النروجية، خصوصا في الأدوار الإقصائية، ولذلك فإن هذه هي المرة الثالثة التي نخوض فيها أهم مباراة على الإطلاق".



ووصف كاين، البالغ من العمر 32 عاما، منافسه هالاند (25) بأنه "وحش"، لكنه شدد على أن أسلوب لعبهما مختلف.



وقال قائد المنتخب الإنجليزي "أرى نفسي لاعبا مختلفا، رغم أننا نسجل النوع ذاته من الأهداف".



وأضاف: "أحب لمس الكرة أكثر قليلا والمشاركة بشكل أكبر في بناء اللعب، لكنني أستطيع أيضا اللعب كمهاجم صريح داخل منطقة الجزاء".



تابع: "لا أعتقد أن هناك حاجة لمقارنة أنفسنا ببعضنا. أنا أكن له احتراما كبيرا سواء كلاعب أو كمحترف. وبالطبع أتمنى أن يمرّ بيوم هادئ غدا، لكن أداءه العام مميز للغاية".



وتلقت إنجلترا دفعة معنوية بعودة الثلاثي المؤثر ديكلان رايس ومارك غيهي وريس جيمس إلى التدريبات الجمعة، بعدما عانوا من المرض والإصابات.



ووصف المدرب توماس توخل عودتهم بأنها "أفضل خبر"، مضيفا "حققنا خطوة كبيرة في مباراتنا الأخيرة، لكنها كانت مجرد خطوة".



وتابع الألماني "الخطوة التالية هي الفوز بمباراة ربع النهائي. الأهم هو أن ننظر إلى ما ينتظرنا في الأمام".



ومن المتوقع أن تُقام المباراة على ملعب "هارد روك" في ميامي وسط أجواء حارة ورطبة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية.



هل بدأ الإرهاق يظهر؟



وبدأت الأرجنتين مشوارها نحو الاحتفاظ بلقب كأس العالم بطريقة سلسة، ساعية لأن تصبح أول منتخب منذ البرازيل 1962 ينجح في الفوز بالبطولة مرتين متتاليتين.



لكن مع دخولها الأدوار الإقصائية، بدأت بعض نقاط الضعف بالظهور، بعدما واجهت صعوبات كبيرة أمام الرأس الأخضر، المشاركة للمرة الأولى في تاريخها بالمونديال، ثم أمام مصر.



وكان ليونيل ميسي، الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين خلال دور المجموعات، مرة أخرى مصدر الإلهام للمنتخب الأرجنتيني، حيث أنقذت عبقريته الفريق مرارا من مواقف صعبة.



ومع ذلك، هناك من يرى أن المنتخب السويسري، المعروف بتنظيمه الجيد بقيادة المخضرم غرانيت تشاكا، قد يكون قادرا على استغلال أي علامات إرهاق لدى الأرجنتينيين وإزعاجهم في مواجهة ملعب "أروهيد" بمدينة كانساس سيتي.



وقال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الجمعة: "لديهم لاعبون أصحاب خبرة كبيرة، وهم فريق قوي، لذلك سيكونون خصما صعبا بالتأكيد".



وسيحاول ميسي تعزيز رقمه القياسي البالغ 21 هدفا في كأس العالم، وهو رقم غير مسبوق سجله خلال مشاركاته الست في البطولة.



وتغلبت إسبانيا على بلجيكا 2-1 بهدف متأخر، لتتأهل إلى نصف نهائي مرتقب أمام فرنسا.



وحُسمت المباراة التي أقيمت في لوس أنجليس إثر خطأ من حارس بلجيكا سيني لامينس، الذي فشل في الإمساك بإحدى التسديدات، لتتهيأ الكرة أمام ميكل ميرينو الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 88.



وباتت إسبانيا، بطلة أوروبا، والتي استقبلت هدفها الأول في البطولة خلال تلك المباراة، على موعد مع مواجهة نارية أمام فرنسا في أرلينغتون بولاية تكساس الثلاثاء.



وقال مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي إن المباراة ستكون "نهائياً قبل النهائي"، نظرا إلى الجودة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخبان.





