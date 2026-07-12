التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة إنجلترا والنرويج

12:55 ص

الوكيل الإخباري- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله أحداث الشوط الأول من المواجهة القوية التي تجمع بين منتخبي إنجلترا والنرويج، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وافتتح المنتخب النرويجي التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق النجم أندرياس شييلديروب، بعدما نجح في استغلال إحدى الفرص المتاحة ليمنح منتخب بلاده الأفضلية خلال مجريات الشوط الأول.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، نجح النجم الإنجليزي جود بيلينغهام في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب إنجلترا، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل نهاية الشوط.



وكان هاري كين قد سجل هدفاً في آخر هجمة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة مميزة من بيلينغهام، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يعود المنتخب الإنجليزي ويدرك التعادل سريعاً عبر نجم ريال مدريد.



وشهدت الدقائق الأولى من المواجهة ندية كبيرة بين المنتخبين، وسط محاولات متبادلة للسيطرة على وسط الملعب وصناعة الخطورة، في مباراة يبحث خلالها الطرفان عن حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من المونديال.







