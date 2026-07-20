الفرحة تجتاح شوارع إسبانيا بعد تحقيق المنتخب للقب كأس العالم 2026

وامتلأت الساحات بالمشجعين الذين لوّحوا بالأعلام الإسبانية ورددوا الهتافات، فيما أطلقت الألعاب النارية في عدة مناطق، وسط أجواء احتفالية.
كما شهدت نوافير وساحات شهيرة، أبرزها ساحة سيبيليس في مدريد وساحة كاتالونيا في برشلونة، تجمعات كبيرة للمشجعين الذين احتفلوا باللقب العالمي الثاني في تاريخ إسبانيا.
وفي ملعب النهائي، احتفل اللاعبون مع جماهيرهم عقب صافرة النهاية، ورفعوا كأس العالم وسط أجواء من الفرح، بينما تواجد ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيثيا وأفراد من العائلة المالكة لمساندة المنتخب.
ويأتي هذا التتويج بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين بهدف سجله فيران توريس في الشوط الإضافي الثاني، لتحرز "لا روخا" لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الأول في جنوب إفريقيا عام 2010.
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