الفيفا يعلن أفضل هدف في دور الـ16 من كأس العالم

وانتهت مرحلة دور الـ16 من كأس العالم يوم الثلاثاء الماضي لتنطلق منافسات ربع النهائي يوم الخميس حيث انتهت فجر يوم الأحد.
وحسبما أعلن فيفا فإن إيرلينغ هالاند نجم النرويج هو صاحب أفضل هدف في دور الـ16 من كأس العالم بفضل هدفه الثاني الذي سجله في شباك البرازيل حيث خسرت الأخيرة بهدفين لهدف.
وحصل هالاند على أعلى نسبة تصويت والتي بلغت 34 % ويليها ليونيل ميسي بهدف الأرجنتين في شباك مصر بنسبة 25 % ثم هدف المغربي عز الدين أوناحي ضد كندا 16 %.
وتعد تلك هي الخطوة الثالثة في عملية اختيار هدف البطولة من هيونداي وتم فتح باب التصويت أمام الجماهير لمدة 48 ساعة بعد الجولة الأولى من البطولة، وتكرر الأمر نفسه بعد دور الـ32 وكذلك بعد دور الـ16 ثم ربع نهائي ونصف نهائي مجتمعة، وأخيرا جولة تصويت نهائية في نهاية المنافسات.
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