الهداف المغربي صيباري يغيب عن مواجهة فرنسا في ربع النهائي

08:57 ص

الوكيل الإخباري- يغيب هداف المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم إسماعيل صيباري عن مواجهة فرنسا في ربع النهائي الخميس في بوسطن، وفق ما أكده المدرب محمد وهبي الأربعاء. اضافة اعلان





وقال وهبي في مؤتمر صحفي عشية المباراة المقررة على ملعب جيليت قرب بوسطن: "الجميع في جاهزية بنسبة 100% باستثناء صيباري. هذه المباراة تأتي مبكرة جدا بالنسبة له، لكني آمل ألا يغيب حتى نهاية البطولة".



وكان صيباري الذي انضم حديثا إلى بايرن ميونيخ الألماني قادما من بطل هولندا آيندهوفن بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل نحو 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، أحد أبرز اللاعبين في كأس العالم.



وسجل في كل مباراة من مباريات دور المجموعات الثلاث لمنتخب بلاده، كما نفذ الركلة الترجيحية الحاسمة في الفوز على هولندا في دور الـ32.



لكن لاعب الوسط المهاجم خرج مبكرا مصاباً في العضلة الخلفية خلال الفوز على كندا 3-0 في ثمن النهائي السبت الماضي، ولم يتعاف بعد.



ودخل سفيان رحيمي، وهو مهاجم صريح، بديلا لصيباري في تلك المباراة وسجل الهدف الثالث للمغرب.



ويسعى "أسود الأطلس" إلى الثأر من خسارتهم أمام فرنسا 0-2 في نصف نهائي كأس العالم 2022.



وكانت تلك المرة الأولى التي يبلغ فيها أي منتخب إفريقي أو عربي الدور نصف النهائي في البطولة، ويشكل ذلك حافزا لهم هذه المرة لمعادلة ذلك الإنجاز.



ورفض وهبي اعتبار أن منتخب بلاده بلوغ ربع النهائي نجاحا كافيا، وقال: "نريد بكل تأكيد الفوز بمباراة الغد، لذلك لن نستمع لمن يقول إن الخروج الآن لا يهم".





