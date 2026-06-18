بعد التعادل الصادم .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للجماهير

وكتب رونالدو رسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على منصة (X): "لم تكن هذه البداية التي كنا نتمناها، لكن الأمر لم ينتهِ بعد. فلنرفع رؤوسنا عالياً ولنركز على المباراة القادمة".
سيخوض منتخب البرتغال مباراته الثانية في المونديال يوم الثلاثاء المقبل، ضد نظيره الأوزبكي، الوافد الجديد إلى كأس العالم، ومن ثم سيواجه كولومبيا في الجولة الختامية لدور المجموعات.
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